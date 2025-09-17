[헤럴드경제=배문숙 기자]한국무역보험공사는 해외 정보 교류와 수주 활성화를 위해 지난 16일 서울 중구에서 ‘제36회 광화문포럼’을 열었다고 17일 밝혔다.

이 포럼은 수출기업, 금융기관, 법무법인 등 해외 사업 관계자들이 한자리에 모여 사업 경험과 시장 정보를 공유하는 행사로, 무보가 2008년부터 매년 주최하고 있다.

올해 행사에는 방산, 원전 등 전략 산업을 포함해 다양한 분야의 수출 기업과 함께 국제금융공사(IFC), 국제투자보증기구(MIGA) 등 해외 프로젝트 전문가 등 170여명이 참석했다.

참석자들은 국제 정세가 격변하는 가운데 산업구조 대전환기를 맞은 우리나라가 해외사업에 더 많이 참여하려면 정책적 지원이 더 강화돼야 한다는 데 공감대를 형성했다.

무역보험공사는 지난해 약 18조3000억원 규모의 중장기 금융을 공급해 기업의 해외 진출과 수주를 지원한 바 있다.

올해는 해외 공공 발주처에만 제공하던 사전금융한도를 민간으로 확대 운영한다. 사전금융한도란 한국 기업의 사업 수주를 전제로 해외 발주처가 신속히 자금을 조달할 수 있게 무보가 신용한도를 미리 제공하는 제도다.

장영진 무역보험공사 사장은 “앞으로도 우리 기업이 해외 프로젝트 수주 경쟁에서 우위를 점할 수 있도록 언제나 앞장서 지원할 것”이라고 강조했다.