“北에 선제 도발한 적 있단 정동영 통일장관, 자격 없다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 17일 강유정 대통령실 대변인이 속기록 조작을 시도했다며 “이재명 대통령이 이번 사태에 대해 국민 앞에서 직접 해명할 것을 촉구한다”고 했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 ‘정부조직법의 문제점’ 토론회에서 “국민 앞에서 헌법과 법치를 부정하는 듯한 메시지를 내고 이를 번복하고 삭제까지 한 것은 단순한 실수라고 볼 수 없다. 이번 사태를 방치한다면 대통령실 메시지는 향후 단 한 줄도 국민 신뢰를 받을 수 없을 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “강 대변인은 더불어민주당의 조희대 대법원장 사퇴 압박에 대해 대통령실도 동의한다는 취지로 ‘원칙적으로 공감한다’는 발언을 했다”며 “그러나 논란이 일자 불과 1시간 만에 기존 입장을 뒤집고 ‘오독, 오보’라면서 책임을 언론에 떠넘겼다”고 했다.

송 원내대표는 “더욱 충격적인 것은 강 대변인의 속기록 조작 시도다. 대변인실은 실제 발언에 있었던 ‘원칙적 공감’ 부분을 삭제한 채 속기록을 배포했다가 기자들의 항의가 있자 뒤늦게 다시 포함시켰다”며 “대통령 대변인 발언은 대통령 뜻으로 기록되는 대통령 기록물이다. 이를 고의로 삭제·수정한 것은 은폐 시도이자 국민과 언론을 기만하는 행위”라고 지적했다.

또 “이 대통령은 강 대변인 발언이 대통령 뜻인지 직접 밝혀야 한다. 아울러 강 대변인의 기만과 은폐가 대통령실 내부에서 조직적으로 이뤄진 것인지에 대해서도 명명백백하게 밝혀야 한다”며 “대통령 뜻과 다르게 강 대변인이 발언했다면 즉각 대변인을 경질해야 한다”고 주장했다.

한편 송 원내대표는 “어제 국회 대정부질문 과정에서 정동영 통일부 장관이 내놓은 ‘선제 도발’ 발언을 강력히 규탄한다”고도 했다.

정 장관은 전날 대정부질문에서 박충권 국민의힘 의원의 ‘우리가 먼저 북한에 도발한 적이 있나’라는 질문에 “먼저 도발한 적이 있다. 평양 상공에 전단을 살포했고 북한과의 무력 충돌을 유발한 천인공노의 범죄를 저지른 것이 윤석열 정권”이라고 답했다.

이에 송 원내대표는 “북한의 계속되는 선제 도발과 위협에는 단 한마디 규탄도 못 하고 비판도 하지 않으면서 오히려 대한민국이 먼저 도발했다는 주장을 국회 본회의장에서 버젓이 내놓은 통일부 장관은 그 직책을 맡을 자격이 없다”며 “정 장관은 대한민국 통일부 장관인가. 아니면 북한 김정은 정권 대변인인가”라고 반문했다.

그는 “정 장관 발언은 대한민국을 모독하고 북한의 반복된 도발을 희석하는 망언 중 망언”이라며 “정 장관이 국민을 대표하는 국회에서 이런 망언을 내놓은 데 대해 즉각 사과하고 사퇴할 것을 촉구한다”고 밝혔다.