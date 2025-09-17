HL클레무브 윤팔주 사장 “AI 자율주행이 핵심, SDV 시대 안전성 확보 총력”

[헤럴드경제=양대근 기자] HL그룹(회장 정몽원) 자율주행 솔루션 전문기업 ㈜HL클레무브와 한국자동차연구원(KATECH)이 ‘미래모빌리티 기술 협력 및 혁신 산업생태계 조성’ 업무 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 경기 판교 HL클레무브 사옥 넥스트 엠(NEXT M)에서 열린 협약식에는 HL클레무브 윤팔주 사장, 한국자동차연구원 진종욱 원장 등 관계자들이 참석했다. 업계에서는 국내 최고 자율주행 기술 보유 기업과 대한민국 최고 권위 자동차 연구 기관의 협력인 만큼 실질적 성과를 기대하고 있다.

양사의 이번 협력은 미래 모빌리티 테마를 총망라한다. 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 연구, AI 제어 기술 개발, 사이버 보안 체계 구축 등이 주요 5대 과제 중심으로 이뤄진다. 그 중 자율주행 기술이 핵심으로 꼽힌다. SDV 시대에 진입하면서 안전성 확보가 무엇보다 중요해졌다.

HL클레무브 윤팔주 사장은 “AI와 자율주행이 협력의 핵심, SDV 시대 안전성(Safety) 확보를 위해 양사가 총력을 다 할 것”이라고 밝혔다.