영국 규제당국 인수 승인 후 주가 급등…리게티도 동반 강세 옥스퍼드 아이오닉스, 큐비트 게이트 정확도 세계 기록 보유

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국 양자컴퓨팅 업체 아이온큐가 옥스퍼드 아이오닉스 인수 승인 소식을 계기로 상승 랠리를 이어가고 있다. 인수·합병(M&A)으로 몸집을 키우며 양자컴퓨팅 대장주로 자리매김하는 모습이다.

아이온큐 주가는 16일(현지시간) 5.33% 오른 62.26달러에 마감했다. 지난 12일 18.19% 급등한 이후 4거래일 연속 오름세를 이어갔다. 이달 들어 45% 넘게 뛰었다.

최근 영국 규제당국의 승인을 받은 옥스퍼드 아이오닉스 인수가 주가를 끌어올린 핵심 요인으로 꼽힌다. 아이온큐가 지난 12일 발표한 이번 인수 규모는 10억 달러 이상이다.

옥스퍼드 아이오닉스는 단일·이중 큐비트 게이트 정확도에서 세계 기록을 보유한 영국 스타트업이다. 이번 인수를 통해 내결함성 양자컴퓨터 개발에 필수적인 고성능·고정밀 하드웨어를 확보하려는 전략으로 풀이된다. 아이온큐는 2030년까지 200만개 물리 큐비트와 8만개 논리 큐비트를 갖춘 완전 내결함성 양자컴퓨터 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 보인다.

니콜로 데 마시 아이온큐 최고경영자(CEO)는 “이번 인수를 통해 2030년까지 200만 물리 큐비트와 8만 논리 큐비트를 구현하겠다”고 강조했다. 크리스 밸런스 옥스퍼드 아이오닉스 CEO는 “아이온큐와 함께 업계에서 가장 빠른 속도로 내결함성 양자컴퓨터를 제공할 계획”이라고 밝혔다.

앞서 인수한 라이트싱크와 카펠라 스페이스 역시 시장의 주목을 받고 있다. 라이트싱크는 양자컴퓨터와 양자네트워크를 연결하는 기술에 강점을 가진 기업이다. 아이온큐의 내결함성 양자컴퓨터 상용화를 앞당길 기반을 제공할 것으로 보인다. 카펠라 스페이스는 위성 기반 합성개구레이더(SAR)와 보안 통신 역량을 보유하고 있다. 아이온큐가 추진하는 양자 키 분배(QKD) 네트워크와 차세대 양자인터넷 비전 실현에 핵심적인 역할을 할 것으로 평가된다.

아이온큐가 연일 강세를 보이자 동종 업계 주가도 덩달아 뛰었다. 이날 리게티컴퓨팅은 4.11% 상승해 20달러선에 올라섰다. 디웨이브퀀텀 역시 3.60% 상승했다.