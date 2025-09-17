‘현지 고객사 맞춤형 협력 체계’ 구축 “유럽 완성차 업계와 소통 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK온이 유럽 시장에서의 세일즈 역량 제고를 위해 현지 영업 전반을 총괄하는 ‘유럽대표’를 신설한다.

17일 업계에 따르면, SK온은 이달 초 독일 자동차 부품업체 콘티넨탈 출신 토마스 엘러 부사장을 유럽대표로 선임했다.

토마스 엘러 부사장은 지난 2005년부터 올해 5월까지 약 20년 동안 콘티넨탈에서 근무하며 글로벌 세일즈 총괄 등을 역임한 자동차 업계 영업 전문가다. 콘티넨탈 이전에는 모토로라 솔루션즈에서 약 5년간 근무했다.

그는 BMW, 메르세데스-벤츠 등 완성차 업체들이 집중된 독일을 거점으로 유럽 시장 신규 수주 확대와 고객사 관리 등 현지 세일즈 총괄을 맡을 전망이다.

SK온은 이번 유럽대표직 신설을 통해 ‘현지 고객사 맞춤형 협력 체계’를 구축하고, 유럽 시장 수요 확대에 주력한다는 방침이다.

SK온은 현재 헝가리 코마름과 이반자에서 총 3개의 공장을 운영 중이다. 신규 수주 확대를 통해 헝가리 공장 가동률을 높여 수익성을 제고하는 것도 주요 과제로 꼽힌다.

SK온 관계자는 “유럽 지역에서 고객사 니즈에 더욱 신속하게 대응하고, 유럽 완성차 업계와 더욱 긴밀히 소통하며 다양한 수주 기회를 탐색해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, SK온은 앞서 지난 2월에는 북미대표를 신설하며 현지 세일즈 역량을 강화했다.

자동차 업계에서 30년 동안 경력을 쌓으며 포드, GM, 스텔란티스 등 글로벌 완성차 업체와의 협업 경험을 지닌 엔지니어 출신 세일즈 전문가 롭 슈넬이 북미대표직을 맡고 있다.