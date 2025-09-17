휴전 중재국 카타르 공습 비판에 “카타르, 하마스 자금 지원…공습은 정당” 주장 “트럼프가 29일 백악관으로 초청”

[헤럴드경제=도현정 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자지구에 대한 지상전에 돌입한 16일(현지시간) 팔레스타인 무장정파 하마스를 향해 “피난처가 없을 것”이라며 강경 노선을 재확인했다.

타임스오브이스라엘 등 현지 보도에 따르면 네타냐후 총리는 이날 기자회견에서 “우리는 생각보다 훨씬 빨리 당신들(하마스 지도부)에게 도달할 것”이라며 “하마스는 우리 인질들을 인간 방패로 사용하며, 이들을 위험한 장소에 배치한다. 만약 그들이 인질 한 명의 머리카락이라도 해친다면 우리는 그들이 죽을 때까지 강력하게 그들을 추적할 것”이라 말했다.

이어 민간인 피해 등 비난여론을 의식한 듯 그는 “주민 40만명이 가자시티를 이미 떠났다”며 이스라엘군 지휘부에 보다 쉬운 대피 방법을 모색할 것을 지시했다고 덧붙였다. 가자지구의 팔레스타인 주민의 자발적인 제3국 이주를 추진할 것인지를 질문받자 “그럴 가능성이 분명히 있으며, 이는 배제되지 않았다”면서도 “우리가 적극적으로 정책을 펴는 것은 아니다”라고 전했다. 그는 이스라엘이 자체적으로 파악해본바 가자지구 주민의 약 60%가 이주를 원한다고 주장하며 “그들이 떠나지 못하게 하는 것은 부도덕한 일”이라 말했다.

네타냐후는 하마스 지도부를 노려 휴전 중재국인 카타르를 공습한 일을 두고도 “완전히 정당한 일”이라 항변했다. 그는 “카타르는 하마스를 강화하고, 하마스를 받아주고, 하마스에 자금을 공급하고 있다”며 “하마스와 연계됐다”고 비난했다. 카타르 정부가 후원하는 알자지라 방송에 대해서도 “지난 수년간 반유대주의, 반시온주의의 지옥이었고 최근에는 반미주의의 지옥이 됐다”며 “그들이 이스라엘을 지지하거나 중립적이라고 생각되지 않는다”고 비판했다.

네타냐후 총리는 카타르를 여전히 가자지구 휴전 협상의 중재국으로 여기냐는 질문에는 “카타르가 원한다면 훨씬 더 강한 압박을 쉽게 가할 수 있고, 그렇게 되면 몇 달 안에 인질이 모두 풀려날 것”이라고 답했다. 정작 카타르 공습의 표적이었던 칼릴 알하야 등 하마스 지도부가 모두 생존했다는 관측에 대해서는 “아직 확인 중이며, 완전히 결론 난 것은 아니다”라 답했다.

네타냐후 총리는 오는 29일 백악관에서 트럼프 미국 대통령과 만날 것임을 알렸다. 오는 26일 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 연설하고, 사흘 뒤인 29일 트럼프 대통령의 초청으로 백악관을 방문한다는 것이다.

한편, 네타냐후 총리는 지난 9일 이스라엘이 카타르를 공습하기에 앞서 미국에 미리 언질을 줬는지에 대해서는 즉답을 피했다. 미국은 이스라엘의 카타르 공습을 사전 인지하지 못했다는 입장이지만, 미 매체 악시오스는 여러 이스라엘 관료들의 말을 인용해 네타냐후 총리가 공습 50여분 전 트럼프 대통령에게 직접 전화로 이를 알렸다고 보도한 바 있다.