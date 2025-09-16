트럼프 부인했지만, 이스라엘 “미리 알렸다” 주장 카타르서 긴급 정상회의...“공동 방위체계” 언급도

[헤럴드경제=도현정 기자]중동의 아랍·이슬람권 국가 정상들은 15일(현지시간) 일제히 이스라엘의 카타르 공습을 규탄하며 이스라엘의 유엔 회원 자격 정지와 공동방위체계 구축 등을 제시했다. 트럼프 미국 대통령은 이스라엘의 카타르 공습에 대해 사전에 몰랐다고 밝혔지만, 미국에 이를 미리 알렸다는 이스라엘 관료의 전언이 보도됐다.

AFP 통신 등에 따르면 아랍·이슬람권 60개 국가들은 15일(현지시간) 카타르 수도 도하에서 정상회의를 열고, “모든 국가는 이스라엘이 팔레스타인 인민에 대한 행동을 계속하는 것을 막기 위해 모든 법률적, 효과적인 조치를 취해야 한다”는 내용의 공동성명을 발표했다. 이들은 “이스라엘과 외교·경제 관계를 재검토하고 법적 절차를 개시하는 것”을 대응책으로 제시하며, “이스라엘의 유엔 회원 자격을 정지하기 위한 노력을 조율해야 한다”고 밝혔다.

카타르와 사우디아라비아 등 6개국이 모인 걸프협력회의(GCC)는 이날 정상회의 후 성명을 내, “공동 방위 체계와 걸프 지역 억지력 강화를 위해 필요한 행정 조치를 취하라는 방침이 통합군사령부에 내려졌다”고 밝히기도 했다.

카타르 군주(에미르) 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니는 정상회의 연설에서 “이스라엘은 주변과 평화를 거부할 뿐만 아니라 자국의 의지만 강요하려고 한다”며 “이스라엘의 침략은 국제법과 규범을 짓밟는 무모하고 비겁한 행위”라 일갈했다. 그는 “자신과 협상하는 상대방을 암살하려는 것은 협상을 방해하려는 의도”라 비판의 목소리를 높였다. 이어 “이스라엘의 침략은 가자지구를 거주할 수 없는 곳으로 만들어 자국민을 강제로 이주시키려는 서막을 알리는 것”이라며 “이스라엘이 ‘아랍 평화 이니셔티브’를 수용했다면 역내 수많은 비극은 닥치지 않았을 것”이라고 말했다.

아랍 평화 이니셔티브는 사우디아라비아가 2002년 제시한 팔레스타인 분쟁 해결 방안이다. 1967년 제3차 중동 전쟁 이전을 경계로 이스라엘과 팔레스타인이 공존하는 ‘두 국가 해법’이 핵심 내용이다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 향해선 “아랍 지역을 이스라엘의 영향권으로 만들려는 꿈을 꾸지만 이는 환상일 뿐”이라 비난하기도 했다.

이날 정상회의는 지난 9일 이스라엘이 카타르 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 휴전 협상 대표단을 노려 한 건물을 표적 공습하자, 역내 대응을 위해 열렸다. 양측의 휴전 협상을 중재해오던 카타르는 이번 일을 계기로 중재를 중단했다.

정상회의에 참석한 무함마드 시아 알수다니 이라크 총리는 “이스라엘의 공격으로 아랍·이슬람 국가들은 조율된 집단행동으로 전환해야 한다”며 “광범위한 아랍·이슬람 동맹을 구축해야 한다”고 제시했다.

아불 게이트 아랍연맹(AL) 사무총장은 “이스라엘이 민간인, 협상 대표, 중재자를 공격하는 것은 비열한 일”이라며 “국제형사재판소(ICC)에 수배된 점령국 지도자(네타냐후 총리)의 새로운 범죄 기록이 추가됐다”고 말했다.

중동 이슬람권에서 이스라엘과 수교한 이집트와 요르단도 강한 어조로 이스라엘을 비판했다. 압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 “카타르에 대한 이번 공격은 이스라엘이 정치·군사적 논리를 넘어 모든 ‘레드라인’을 넘었다는 것을 보여준다”고 비난했다. 압둘라 2세 요르단 국왕은 “카타르에 대한 이스라엘의 침략은 위험한 분쟁 확대 행위”라며 “극단주의 이스라엘 정부가 끈질기게 구는 이유는 그들이 법 위에 서는 것을 국제사회가 용인했기 때문”이라고 지적했다.

한편, 이스라엘이 카타르를 공습하기 전 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이를 미리 알렸다는 보도가 나왔다. 트럼프 대통령은 앞서 이를 부인한 바 있다.

미국의 매체 악시오스에 따르면 이스라엘 당국자들은 네타냐후 총리기 미국 시간으로 9일 오전 8시 트럼프 대통령에게 전화해 예정된 공격에 대해 이야기했다고 전했다. 카타르 수도 도하 공습 소식이 처음 전해진 것은 이날 오전 8시 51분이었다.

복수의 관계자들은 공습이 임박한 시점에 이를 알렸지만, 트럼프 대통령이 이를 반대했다면 충분히 계획이 취소됐을 수도 있다고 주장했다. 한 관계자는 “미국은 정치적인 차원에서 ‘충분히 미리’ (공습 계획을) 통보받았다”며 “만약 트럼프가 막고 싶었다면 가능했을 것이다. 그러나 실제로는 그러지 않았다”고 전했다. 다만 이들 관계자는 네타냐후 총리가 트럼프 대통령과의 통화에서 계획을 단순히 알렸는지, 아니면 미국의 허가를 구했는지에 대해 구체적으로 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 공습 당일인 9일 이스라엘이 공습을 사전에 통보했냐는 질문에 공식적으로 부인한 바 있다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 같은 날 브리핑에서 “오늘 오전 트럼프 행정부는 이스라엘이 하마스를 공격하고 있다는 보고를 미군으로부터 받았다”면서 이스라엘의 사전 통보 여부에 대해 명확히 답변하지 않았다.

이스라엘이 사전에 고지도 하지 않고, 미국의 동맹국인 카타르를 공습했다면 중동 전쟁 해결을 위해 중재를 해오던 양국간에도 긴장이 조성되게 된다. 반면, 미국이 공습계획을 알고도 묵인했다면 카타르 입장에서는 미국에 불편한 감정이 들 수밖에 없다.