가자지구 전쟁 발발 2년 되는 시점에 시작

[헤럴드경제=유동현 기자] 이스라엘이 15일(현지시간) 가자지구 북부 인구 밀집지역 가자시티 장악을 위한 지상전에 결국 돌입했다.

이스라엘은 이번 군사작전을 최대한 빨리 끝내겠다는 방침이지만 아직 팔레스타인 무장정파 하마스가 억류 중인 생존 인질 20명의 안전, 전후 구상에 대한 이견 등이 얽히며 가자지구 전쟁을 둘러싼 상황은 더 복잡해질 가능성이 크다.

이번 지상 공세는 가자지구 전쟁 발발 2년이 되는 시점에 시작됐다는 점에서 상징적인 의미가 있다. 이스라엘이 당시 하마스에 치명적 기습을 허용했던 실책을 묻고 전쟁 성과를 부각하는 효과를 의도했을 가능성이 있다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 속도전을 원하는 것으로 보인다. 그는 지난달 가자시티 장악 방침이 안보내각에서 승인된 후 “군에 시간표를 단축하라고 지시했다”고 밝힌 바 있다.

그러나 이스라엘 매체 와이넷은 이번 작전이 단계적이고 점진적으로 이뤄질 것이라고 한 관계자를 인용해 보도했다. 군 내부적으로는 작전 완료에 최장 6개월이 걸릴 수 있다는 전망도 나온다.

가자시티 전체 주민 약 100만명 중 60만여명이 아직 다른 지역으로 대피하지 않았다는 점도 이스라엘군의 발목을 잡을 수 있다.

에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 이런 상황을 둘러싸고 네타냐후 총리와 부딪혀왔다. 자미르 참모총장은 인질의 안전을 확보하고, 작전에 투입되는 군 장병에게 충분한 휴식을 부여하겠다며 신중론을 펴왔다.

지난 14일 회의에서도 자미르 참모총장은 네타냐후 총리에게 “합의를 위해 끝까지 협상해야 한다”고 목소리를 높였고, 이번 공세로 수십명이 전사할 수 있다고 우려한 것으로 알려졌다. 네타냐후 총리는 가자시티 지상전이 하마스를 더 강하게 압박하고 전쟁 승패를 가를 수 있다고 반박했다고 한다.

이스라엘 내부에서 인질·실종자가족포럼 단체 등 주도로 인질 석방을 위한 휴전 합의를 촉구하는 대규모 시위가 이어지는 점도 불안 요소다.

마코 루비오 미국 국무장관이 전날 이스라엘을 찾아 네타냐후 총리와 회동하고 몇시간 뒤 가자시티 지상전이 시작됐다는 점도 주목된다.

루비오 장관은 네타냐후 총리에게 “미국은 지상 작전을 지지하지만 가능한 한 빨리 끝내기를 원한다”고 말했다고 미국 매체 악시오스가 이스라엘 당국자들을 인용해 보도했다. 한 미국 당국자도 “트럼프 행정부는 이스라엘을 막지 않을 것이며 전쟁 관련 결정은 이스라엘이 스스로 내리는 것”이라고 언급했다고 이 매체는 전했다.

일단 ‘맹방’ 미국이 가자시티 지상전을 용인한 모양새지만, 교전이 장기화하면 안팎의 비난 여론이 더욱 비등하면서 이스라엘에 부담으로 작용할 전망이다.

당장 중동의 아랍·이슬람권 국가들은 지난 9일 이스라엘의 카타르 도하 공습에 강하게 반발했다.

표적이 됐던 칼릴 알하야가 하마스의 협상 대표단을 이끄는 인사였고, 카타르에 중동 최대 미군기지가 있고 협상 중재국으로 역할을 해온 만큼 이들 나라가 느끼는 충격은 매우 크다.

전날 카타르에서 열린 아랍연맹(AL)·이슬람협력기구(OIC) 공동 긴급정상회의에서는 이스라엘의 유엔 회원국 자격을 박탈해야 한다는 성명이 발표됐다. 일각에서는 아랍·이슬람권 자체적으로 북대서양조약기구(NATO·나토)에 준하는 통합군을 구성해야 한다는 목소리까지 나온다. 이스라엘을 임박한 위협으로 느끼고 있다는 뜻이다.

이스라엘이 줄곧 강경하게 전쟁을 치르며 가자지구를 봉쇄하면서 식량·구호품 부족으로 인한 인도주의적 위기가 심화하자 국제사회에서 팔레스타인 분쟁에 대한 ‘두 국가 해법’을 촉구하는 여론도 커졌다.

최근 프랑스, 영국, 캐나다, 벨기에, 룩셈부르크 등은 내주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 팔레스타인은 주권국가로 인정하겠다는 방침을 잇달아 밝혔다. 현재 193개 유엔 회원국 중 팔레스타인을 공식 인정한 나라는 147개국이다.

이스라엘의 가자시티 지상전과 맞물려 이같은 기류가 고조되면 도널드 트럼프 미국 행정부가 역점을 두는 이스라엘과 아랍권 화해 정책, 이른바 ‘아브라함 협정’ 확장이 수포가 될 수도 있는 만큼 미국의 향후 태도도 중요 변수가 될 것으로 보인다.