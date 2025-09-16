이스라엘, 카타르 공습에 아랍·이슬람권 ‘격노’ 트럼프 “몰랐다, 추가 공습 없을 것” 카타르 달래기만 이스라엘 당국자 “미리 알렸다” 전언, 네타냐후 “어디든 타격”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국은 몰랐다지만 이스라엘은 알렸다 했다. 미국은 추가 공습은 없다지만 이스라엘은 어디든 타격할 것이라 으름장을 놨다. 국제질서에서 찾아보기 힘든, 동맹국이자 분쟁 중재국에 대한 공습을 두고 양국의 입장이 갈린다. 미국의 비호를 등에 업고 상식을 뛰어넘는 이스라엘의 행보에 중동과 이슬람권이 분개하고 있다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 백악관 집무실에서 취재진과의 질의응답을 통해 이스라엘이 카타르에 대해 추가 공습을 하지 않을 것이라 밝혔다. 그는 “카타르는 매우 좋은 동맹국”이라며 “그(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리)는 카타르를 (다시) 공격하지 않을 것”이라고 말했다.

이스라엘이 카타르 공습 전 미국에 이를 미리 알렸느냐는 질문에는 “아니다. 그(네타냐후 총리)는 그러지 않았다”라고 거듭 밝혔다. 트럼프 대통령은 공습 당일인 9일에도 이스라엘의 사전 통보 여부에 대해 “아니다”(No)라고 답했다.

이스라엘의 공식 입장과는 배치되는 부분이 있다. BBC 방송에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 15일(현지시간) 이스라엘을 방문한 마코 루비오 미국 국무장관과 예루살렘에서 연 공동 기자회견에서 하마스에 대해 “그들이 어디에 있든 면책 특권은 없다”며 강경한 입장을 밝혔다. 이어 “모든 국가는 국경 밖에서도 스스로 방어할 권리가 있다”며 카타르 공습의 정당성을 주장했다. 행간에 하마스를 궤멸시키기 위한 것이란 명분으로, 외국 어디든 다시 공습할 수 있다는 입장을 담은 것이다.

미국 매체 악시오스에 따르면 이스라엘 복수의 당국자들은 미국이 카타르 공습을 사전에 인지했다고 전하고 있다. 네타냐후 총리가 미국 시간으로 9일 오전 8시 트럼프 대통령에게 전화해 예정된 공격에 대해 이야기했다는 것이다. 카타르 수도 도하 공습 소식이 처음 전해진 것은 같은 날 오전 8시 51분이었다.

여러 당국자들은 공습이 임박한 시간에 알리긴 했지만, 미국이 이를 막으려고 했다면 충분히 막을 수 있는 상황이었다고도 전했다. 백악관은 여전히 사전 인지 여부에 대해 아니라 답하고 있지만, 이런 부인에 이스라엘이 협력하기로 했다는 말까지 전해졌다.

이스라엘은 지난 9일 하마스의 고위급 인사를 노린다며 카타르 수도 도하의 한 건물을 전격 공습했다. 카타르는 이스라엘과 하마스간 휴전 협상 중재국이다. 중재국을 공습하는 것은 기존 국제 질서의 상식을 뛰어넘는 행위다. 아랍, 이슬람권은 국제법을 위반하는 악질적 주권침해라 반발했지만, 이스라엘은 아랑곳않는 모양새다. 네타냐후 총리가 이스라엘의 도하 공습을 비난하는 여론에 대해 “엄청난 위선”이라 반박할 정도다.

이는 미국의 비호 덕분이다. 15일 이스라엘을 방문한 루비오 미 국무장관은 이스라엘에 대한 미국의 지지를 재확인했다. 루비오 장관은 하마스와의 전쟁을 끝낼 외교적 해법은 불가능할 수도 있다며 네타냐후 정권의 군사행동에 정당성을 주장하기도 했다.

국제 사회의 중재 노력을 뒤엎는 이스라엘의 결정을 두고도 미국이 아무 책임을 묻지 않고 비호하는 모습을 보이면서 이스라엘은 기존 강경 노선에 변화가 없다는 점을 분명히 보여주고 있다. 트럼프 행정부는 이스라엘과의 관계는 굳건히 유지하면서 피해국의 불만을 달래는 데에만 집중하고 있다. 루비오 장관은 이스라엘에서의 일정을 마치고 16일 카타르로 건너간다. 카타르는 미국의 핵심 동맹국이자 대규모 미군 공군 기지가 주둔한 곳으로, 대중동 정책에 전략적으로 중요한 국가다.

미국은 평화 협정이 절실한 중동 국가들의 입장을 활용, 카타르를 ‘달래주는’ 제스처로 갈등 상황을 빠져나올 모양새다. 루비오 미 국무장관은 이날 “우리는 그들(카타르)이 그것에 화가 났다는 것을 이해한다. 그 사안에 대한 이스라엘의 입장도 이해한다”며 “그럼에도 우리에겐 여전히 석방되기를 원하는 (이스라엘) 인질들이 있다. 여전히 척결, 근절, 제거돼야 할 하마스가 있다”고 말했다. 이어 “하마스가 역내 평화와 안보를 위협하는 무장세력으로서 존재하는 것을 종식해야 한다”며 이스라엘이 가자지구에서 전쟁 목표를 달성하는 것에 ‘변함없는 지지’를 보낼 것이라고 강조했다.

결국 국제적인 비난 여론에도 아랑곳않는 이스라엘과 이를 비호하는 미국의 행보에 아랍·이슬람권 국가들의 분노만 쌓이고 있다. AFP 통신 등에 따르면 아랍·이슬람권 60개 국가들은 15일(현지시간) 카타르 수도 도하에서 정상회의를 열고, 이스라엘에 법적 책임을 묻고 유엔 회원 자격을 정지하는 방안 등을 모색했다.