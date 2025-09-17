10일 ‘국가 마비’ 운동 이어 주요 철도·지하철 노조 파업 항공 부문 영향은 제한…노조들, 임금 인상·처우 개선 등 요구

[헤럴드경제=김영철 기자] 프랑스 전역에서 오는 18일 정부의 긴축 재정에 항의하는 대규모 파업과 시위가 열린다. 지난 10일 ‘국가 마비’ 시민운동에 이은 2차 대정부 투쟁이다.

16일(현지시간) 프랑스앵포와 일간 리베라시옹에 따르면 프랑스 내 주요 노조는 18일을 공동 행동의 날로 정했다. 15일 기준 전국에서 이미 40건의 집회가 신고됐으며 18일 당일까지 집회 신고가 추가될 전망이다.

정보 당국은 18일 참여 인원이 지난 10일에 운집한 20만명(내무부 집계)을 넘어 약 40만명 이상에 이를 것으로 보고 있다. 수도인 파리에 3만∼6만명, 서부 지역에 10만명가량이 모일 것으로 파악된다.

지난 10일 ‘국가 마비’ 운동 당시 비교적 피해가 적었던 교통 부문이 이번엔 큰 혼란을 겪을 전망이다.

우선 프랑스 철도공사(SNCF)에서 3개 노조가 18일 파업에 나선다. 고속 열차는 약 90%가 운행돼 큰 영향은 없겠으나 도시 간 일반 열차는 50%만 운행될 것으로 전망된다. 지역 내 열차(TER) 역시 전반적으로 60%가 운행될 걸로 정부는 파악하고 있다.

내각 불신임으로 사임한 필리프 타바로 교통장관은 지난 11일 라디오 프랑스앵포에서 18일이 “암흑의 날이 될 가능성이 크다”며 일부 노조가 철도 운영사들이 최소한의 서비스도 보장할 수 없도록 마지막 순간에 파업 예고서를 제출할 수 있다는 점을 우려했다.

파리의 대중교통도 영향받게 된다.

파리교통공사(RATP)의 4대 노조는 공동 성명을 통해 18일 파업을 선언했다. RATP는 기관사없이 자동으로 운행되는 지하철 3개 노선(1·4·14호선)만 정상 운행되고, 나머지 지하철 노선은 출퇴근 시간에만 운행될 예정이라고 밝혔다.

수도권 고속 전철인 RER과 수도권 국유 철도망인 트랑지리앵 네트워크도 파업으로 열차 운행이 차질을 빚을 전망이다.

항공 분야 파업은 제한될 것으로 보인다. 프랑스 항공관제사들의 최대 노조는 현재 내각 해산으로 정부 측 협상 상대가 없어 요구사항을 관철하지 못하자 18일 예정한 파업을 10월 초로 연기했다. 항공 조종사 최대 노조도 18일 파업에 동참하지 않는다.

에어프랑스 내 주요 노조는 파업에 들어간다.

교육 분야 역시 파업의 여파를 피할 수 없을 전망이다. 교원들은 그동안 꾸준히 인력 부족, 저임금 실태에 항의해왔다. 이들 외에 전기·가스 등 에너지 부문 근로자, 약사, 물리치료사 등도 투쟁에 동참해 상당수 약국이나 물리치료 시설이 18일 문을 닫을 우려가 있다.

강성 노조인 노동총동맹(CGT)의 소피 비네 사무총장은 전날 “쇠는 뜨거울 때 두드려야 한다”며 “바이루(전임 총리) 예산안을 역사 속으로 사라지게 하고 세금 정의, 연금 개혁 철회, 공공 서비스 자금 지원, 임금·연금 인상을 관철해야 한다”고 말했다.