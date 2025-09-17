안정적인 재생에너지 공급처 확보 기업-공기업 협력…탄소중립 실현

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 16일 울산 본사에서 한국동서발전과 ‘재생에너지 공급 업무 협력 협약’을 체결하고 ‘2050년 탄소중립’ 목표로 친환경 전력원인 재생에너지 확보에 나섰다.

협약의 주요 내용은 ▷재생에너지 공급 및 탄소중립 목표 달성 지원 ▷재생에너지 사업 및 제도 대응 협력 ▷지역사회 상생 및 사회공헌 확대 등이다.

양사는 이날 협약으로 재생에너지 공급사업자·사용자가 사전 협의된 가격에 전력을 직접 거래하는 ‘직접전력거래(PPA, Power Purchase Agreement)’ 계약을 추진할 계획이다. 직접전력거래 시 기업 입장에서는 태양광·풍력 등 재생에너지를 이용해 생산된 전기를 전력시장을 거치지 않고 안정적으로 도입할 수 있다.

HD현대중공업은 올해 연말 한국동서발전과 계약 체결을 앞두고 있으며, 계약 체결 시 민간기업과 발전공기업 간의 최대 물량 및 장기 공급 협약의 사례가 된다.

권명호 한국동서발전 사장은 “이번 협력으로 한국동서발전이 영남권 지붕태양광에서 생산한 재생에너지를 같은 지역의 대기업에 직접 공급하게 되어 지역 내 분산에너지 활용을 본격화하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

노진율 HD현대중공업 사장은 “이번 협약은 재생에너지 확대와 탄소중립 실현을 위한 중장기적 협력의 첫걸음으로, 앞으로도 재생에너지 활용을 확대해 글로벌 친환경 패러다임에 선제적으로 대응하는 ESG 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.