“대규모 공습·탱크 투입” “‘부비트랩 로봇’ 사용, 아파치 헬기 날아다녀” 네타냐후-루비오 회담 직후 “루비오 ‘작전 지지하나 신속히 종결’ 당부”

[헤럴드경제=유동현 기자] 이스라엘군이 가자지구 최대 도시 가자시티 장악을 위한 지상 공세를 시작했다고 미 온라인매체 악시오스가 15일(현지시간) 보도했다.

악시오스는 이스라엘 정부 관계자들을 인용, 이날 저녁 이스라엘 공군이 가자시티에 대규모 공습을 단행한 직후 이스라엘 전차들이 도시에 진입했다고 전했다.

이스라엘 매체 와이넷도 팔레스타인 현지 언론과 목격자들을 인용해 이날 밤 이스라엘군이 가자시티에 집중 공습을 가했으며, 몇분 뒤 이스라엘 탱크들이 도심에 등장했다고 보도했다.

현지 언론은 약 20분간 37차례 공습이 있었다며 공격은 가자시티의 서쪽 해안가 인근의 셰이크 라드완, 알카라마, 텔 알하와 지역에 집중됐다고 전했다.

팔레스타인 주민들은 이스라엘군이 일부 지역에서 ‘부비트랩 로봇’을 사용하고 있었다고 말했다. 아파치 공격헬기가 도시 상공을 날며 반복적으로 공격을 가했다는 증언도 나왔다.

한 주민은 ‘지옥같은 밤’을 보냈다며 “이스라엘군이 가자시티에 모든 종류의 폭격과 무력 공격을 퍼부었다”고 말했다.

가자시티 북서쪽 전역에 ‘불의 띠’를 목격했다는 주민의 증언도 있었다.

폭격은 자정을 넘겨 16일 새벽에도 계속된 것으로 전해졌다.

현지 주민 아흐메드 가잘은 AFP통신에 “가자시티에서 강도 높은 폭격이 끊임없이 이어지고 있고 위험이 점점 커지고 있다”며 주택들이 파괴되고 주민들이 잔해에 갇혀있다고 말했다.

마무드 바살 가자지구 민방위대 대변인은 “가자시티 전역에서 심한 폭격이 계속되고 있으며 사상자가 계속 늘고 있다”고 전했다.

이번 지상 공세는 마코 루비오 미국 국무장관이 이스라엘을 방문해 베냐민 네타냐후 총리 및 내각 관계자들과 회담을 한 뒤 불과 몇시간 후 시작됐다.

루비오 장관은 네타냐후 총리에게 “미국 도널드 트럼프 행정부는 지상 작전을 지지하지만 가능한 한 빨리 끝내기를 원한다”고 말했다고 이스라엘 당국자 2명이 악시오스에 전했다.

한 이스라엘 당국자는 “루비오 장관은 지상 작전에 브레이크를 걸지 않았다”고 전했다. 한 미국 당국자도 “트럼프 행정부는 이스라엘을 막지 않을 것이며, 전쟁 관련 결정은 이스라엘이 스스로 내리는 것”이라고 말했다.

이스라엘 정부 관계자들은 이 작전에 대해 팔레스타인 무장 정파 하마스를 뿌리 뽑으려는 취지라고 설명했다.

최근 이스라엘군은 가자지구 북부의 인구 밀집 지역 가자시티를 장악하기 위해 지상 공세를 준비하고 있다고 예고하며 주민들에게 대피령을 내렸다.

이스라엘군의 가자시티 지상작전 개시로 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스간 가자전쟁은 중대 분수령을 맞을 것으로 보인다.

하마스가 2023년 10월 7일 이스라엘을 기습 공격하면서 납치했던 인질 251명 중 47명이 아직 가자지구에 남아 있다. 이 가운데 20명이 생존한 것으로 추정된다.

네타냐후 총리는 가자지구에서 하마스를 격퇴하고 전쟁을 종식하기 위한 방안으로 가자지구 완전 점령을 추진해 왔으며, 이스라엘 안보내각은 지난 8월 8일 가자시티 장악 방침을 의결했다.

가자시티 전체 인구는 약 100만명으로 추정되며, 이스라엘군은 지난 13일 가자시티 주민 25만명이 안전을 위해 도시를 떠난 것으로 추산된다고 밝혔다.