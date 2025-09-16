[헤럴드경제=김아린 기자] 한학자 통일교 총재가 17일 김건희 특별검사팀에 출석해 조사를 받는다. 앞서 지난 8일과 11일, 15일 특검의 세차례 소환 통보에 한 총재는 건강상의 이유를 들어 불출석했다.

한 총재 측은 16일 “17일 오전 10시에 특검에 출석할 것”이라며 자진출석 의사를 밝혔다. 그러면서 “비록 건강이 완전히 회복되진 못했지만 특별검사 앞에 약속한 바를 지키고자 한다”며 “특검과 사전 협의가 없었음을 양해바란다”고 말했다.

한 총재 측은 지난 15일 예정됐던 소환 조사를 앞두고 특검팀에 제출한 불출석 사유서에 “17일 또는 18일 자진 출석할 것”이라는 입장을 밝혔다.

하지만 특검팀은 한 총재가 세 번 연속 소환에 불응한 것으로 처리하고 “피의자 쪽 자진 출석 의사와 상관없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 검토하고 진행할 예정”이라며 강제수사 가능성을 시사했다.

통상 피의자가 정당한 사유를 대지 않고 세 차례 출석 요구에 응하지 않으면 수사기관은 체포영장을 신청하는 등 강제구인에 나선다.

한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 무속인 ‘건진법사’ 전성배 씨를 통해 김 여사에게 금품과 교단 지원 청탁을 전달하도록 승인했다는 의혹을 받는다.