일자리 창출과 일자리 질 향상 공헌 인정받아 전국 엔카진단센터 확장…수도권·지방 일자리 창출

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴은 김상범 엔카닷컴 대표가 지난 15일 서울고용노동청에서 개최된 ‘2025 일자리창출 지원 유공 정부포상’ 행사에서 일자리 창출 부문 대통령 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

고용노동부가 주관하는 ‘2025 일자리창출 지원 유공 정부포상’은 좋은 일자리 창출, 청장년 고용 확대와 일자리 질 개선에 선도적인 역할을 한 유공자를 선정함으로써 일자리 창출 분위기를 조성하고 국민적 관심을 높이기 위해 마련된 제도다. 엔카닷컴 김상범 대표는 일자리 창출은 물론, 일자리 질 향상에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

엔카닷컴의 임직원 수는 2014년 12월 김상범 대표의 취임 직후 94명에서 올해 8월 기준 493명으로 증가하며 약 10년간 꾸준한 성장을 이뤄왔다. 특히, 지난 3년 간 전국 엔카진단센터를 기존 48개에서 60개로 확장해 수도권뿐만 아니라 지방 일자리 창출에도 기여했으며, 같은 기간 임직원 수도 33% 이상 늘었다.

엔카닷컴은 효율적인 업무 환경을 바탕으로 임직원의 전문성 및 역량 강화를 적극 지원하며 개인의 성장과 조직 성과가 함께 커가는 구조를 만들어가고 있다.

먼저 조직 운영 측면에서는 민첩하고 자율적인 협업을 가능하게 하는 마이크로 스쿼드 체계를 도입해 현장의 빠른 의사결정과 실행력을 강화했다. 이어 개발 조직에는 인공지능(AI) 기반 코딩 툴을 도입해 반복 업무를 줄이고 전문성을 강화했으며, 이를 비개발 부서까지 확대 적용해 전사적 AI 활용 역량을 고도화하고 있다.

아울러 신규 입사자 온보딩 교육, 어학 프로그램, 직무 유관 교육 전액 지원 등 체계적인 육성 프로그램을 운영하며 개개인이 전문 역량을 확장하고 성과 창출에 집중할 수 있는 지속 성장 환경을 마련하고 있다.

이와 함께 직원들의 건강한 근무환경 조성을 위한 근무 및 복지 제도도 적극적으로 도입 및 운영하고 있다. 이를 위해 PC-OFF제, 유연근무제, 재택근로제 등을 시행하고 있다. 이 외에도 개인 및 가족 기념일 휴가 제도 신설, 출산장려금 확대, 경력단절 여성 채용 등 다양한 제도를 마련해 출산과 육아를 장려하며 임직원의 삶의 질을 높이는 데 앞장서고 있다.

김상범 대표는 “이번 수상은 회사와 직원이 모두 함께 성장할 수 있는 조직 문화를 만들기 위해 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 양질의 일자리를 제공하고, 임직원 모두가 일과 삶의 균형 속에서 역량을 발휘하며 함께 성장할 수 있는 미래 지향적인 조직을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.