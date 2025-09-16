[헤럴드경제=박병국 기자] 강동문화재단(이사장 이수희·사진)은 20일과 21일, 강동예술장터 ‘문전성시(文前成市)’를 연다고 16일 밝혔다. 행사는 강동아트센터 앞 광장(바람꽃마당)과 옥상 정원(바깥뜨랑)에서 개최된다. 60여 명의 지역 예술인이 참여해 작품 판매는 물론, 정원음악회·정원사진관·책 읽는 마당 등 다채로운 프로그램이 진행된다.

이번 행사는 지역 예술인들의 창작 활동을 지원하고 주민들에게 살아있는 예술 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 단순한 판매 장터를 넘어 예술인과 주민이 직접 만나 소통할 수 있는 문화 교류의 장이 될 것으로 기대된다.

행사장 곳곳에서는 다양한 장르의 예술인들이 직접 창작한 소품과 작품을 선보인다. 강동예술인총연합회와 강동구 엔젤공방을 소개하는 특별 부스도 운영된다. 또한, 행사장에 마련된 ‘정원음악회’에서는 전통과 현대를 넘나드는 공연이 이어진다. 첫날(20일)에는 국내 다수 수상 경력의 크로스오버 공연팀 ‘아띠클래식’과 강동예술인 싱어송라이터 ‘차소연’이 무대에 오른다. 이어서 이튿날(21일)에는 가수 ‘우지연’, 바디퍼커션 그룹 ‘녹녹’, 어쿠스틱 듀오 ‘동명이인’이 무대를 채운다. 국악 앙상블 그룹 ‘국악공간 서이’는 양일간 국악 버스킹을 선보인다. 행사장 한켠에는 현대미술가 오원영의 대형 설치미술 작품이 전시돼 방문객들에게 멋진 포토존으로 활용될 예정이다.

체험 프로그램도 풍성하다. 선선한 가을바람과 함께 가을 독서를 즐기는 ‘책 읽는 마당’과 현장에서 추억을 남기는 ‘정원사진관’, 거리 위 예술 분필 아트 체험 등 8개의 다양한 예술 체험이 진행되며, 청년들이 운영하는 푸드트럭도 참여해 방문객들의 먹거리까지 준비한다.자세한 내용은 강동문화재단 누리집에서 확인하면 된다.