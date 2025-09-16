8월 전체 車 수출 8.6%↑…美 15.2%↓·EU 54.0↑·기타유럽 73.2%↑ 전기차 등 친환경차 수출 26.6%↑…8개월 연속 증가세 유지

[해럴드경제=배문숙 기자]‘도널드 트럼프 미국 행정부 관세’ 영향으로 지난달 한국의 대미 자동차 수출액이 작년 동월 대비 6개월 연속 감소했다.

다만 전체 자동차 수출은 3개월 연속 증가한 것으로 나타났다. 한국 자동차 기업들이 미국 현지 생산을 늘리며 관세를 비껴가고 있는 데다 친환경차 경쟁이 치열한 유럽 등 시장에서 약진한 덕분이다.

산업통상자원부가 16일 발표한 ‘2025년 8월 자동차 산업 동향’에 따르면 지난달 한국의 자동차 수출액은 작년 8월보다 8.6% 증가한 55억달러로 집계됐다. 이는 역대 8월 최대 실적이다.

8월 물량 기준 수출은 20만317대로, 작년 8월보다 5.5% 늘었다.

지역별로는 한국의 최대 자동차 수출 시장인 미국으로의 수출이 작년 8월보다 15.2% 감소한 20억9700만달러로 나타났다.

대미 자동차 수출은 미국 트럼프 행정부가 지난 4월부터 모든 수입차에 25% 품목관세를 부과한 영향 등으로 6개월 연속 감소세를 이어가고 있다.

대미 차 수출 증감률은 지난 3월 -10.8%에 이어 4월 -19.6%, 5월 -27.1%, 6월 -16.0%, 7월 -4.6%, 8월 -15.2% 등이다.

이런 가운데 미국 시장 내 최대 경쟁자로 꼽히는 일본차에 붙는 품목관세가 현지시간 16일부터 한국보다 10%포인트 낮아지게 돼 대미 수출 감소 우려가 큰 상황이다.

다만 유럽연합(EU) 등으로의 수출은 크게 늘면서 전체 자동차 수출은 증가했다. 8월 EU 수출은 7억9000만달러로 54.0% 늘었고, 기타 유럽은 5억5000만달러로 73.2% 증가했다. 아시아는 5억9000만달러로 9.3%, 중동은 3억7000만달러로 9.8%, 오세아니아는 3억4000만달러로 20.1%씩 각각 증가했다.

산업부는 “유럽에서 전기차 수출이 활기를 띠면서 독일과 네덜란드로의 수출이 2개월 연속 2배 이상 증가하고, 영국과 튀르키예에 대한 수출도 2배 안팎으로 증가하는 등 북미 지역을 제외한 모든 지역에서 전년 동월 대비 수출이 증가했다”고 분석했다.

8월 친환경차 수출은 6만9497대로 작년 같은 달보다 26.6% 증가하며 8개월 연속 전년 동월 대비 증가한 것으로 나타났다.

친환경차 중 전기차 수출은 2만2528대로 78.4% 급증하며 2개월 연속 증가세를 이어갔다.

하이브리드차 수출도 11.0% 증가한 4만3277대로 성장세를 이끌었다. 다만, 플러그인 하이브리드차 수출은 3천692대로 12.1% 감소했다.

8월 자동차 내수 판매는 13만8809대로, 작년 동월 대비 8.3% 증가하며 7개월 연속 증가세를 보였다.

특히 친환경차 내수 판매는 36.1% 증가한 7만393대로, 전체 내수 판매의 50.7%를 차지했다. 하이브리드차(4만3809대)와 전기차(2만4319대) 판매도 각각 25.4%, 55.7% 증가하며 약진했다.

전기차 내수 판매 호조가 지속되면서 올해 1∼8월 누적 전기차 내수 판매량은 작년 동기 대비 47.6% 증가한 14만1000대로 작년 연간 판매량(14만2000대)에 육박했다. 이런 추세라면 9월 중 작년 판매량 추월이 예상된다.

8월 자동차 국내 생산은 작년보다 7.1% 증가한 32만1008대를 기록했다.