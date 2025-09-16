‘KB 드림 웨이브’ 사업 일환

[헤럴드경제=김벼리 기자] KB국민은행은 ‘2025 KB IT’s Your Life 해커톤 대회’를 마쳤다고 16일 밝혔다.

대회는 지난 10일부터 12일까지 2박3일 진행됐다.

‘KB IT’s Your Life’는 KB국민은행 대표 사회공헌사업 ‘KB Dream Wave(드림 웨이브) 2030’의 일환이다. IT 분야에 꿈이 있는 청년들의 SW(소프트웨어)·AI(인공지능) 역량을 강화하고 취업 경쟁력을 높이기 위해 2022년부터 운영하고 있는 인재 양성 프로그램이다.

이번 해커톤 대회는 ‘KB IT’s Your Life’ 수료생을 대상으로 예선을 통과한 총 20개 팀, 111명이 참가했다. 이들은 교육과정에서 습득한 지식과 기술을 활용한 금융 IT 프로젝트를 수행했다.

참가자들은 ‘세상을 바꾸는 소프트웨어’를 주제로 ▷MZ를 위한 똑똑한 금융비서 ▷디지털 금융약자 지원 서비스 ▷소상공인 지원 중 하나를 선택해 기획부터 개발, 서비스 구현까지 모든 과정을 직접 진행하며 새로운 금융서비스를 선보였다.

심사 결과 대상 1팀을 비롯해 최우수상 1팀, 우수상 3팀, 장려상 15팀 등이 선정됐다. 수상팀 전원에게는 상장과 상금이 수여됐다.

KB국민은행 관계자는 “이번 대회는 IT 분야 개발자를 꿈꾸는 청년들이 역량을 발휘할 수 있는 장을 마련한 것”이라며 “앞으로도 AI 산업 발전과 함께할 수 있는 금융 IT 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.