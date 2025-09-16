경찰청 주관 2025년 국제 마약수사 컨퍼런스 전문가들 ‘마약범죄 수사 현주소와 미래’ 논의

[헤럴드경제=이용경 기자] 전 세계 마약 전문가들이 첨단기술을 접목한 마약 수사 전략을 논의하기 위해 16일 서울에 모인다.

경찰청은 이날부터 17일까지 이틀간 서울 코트야드 메리어트 보타닉파크 호텔에서 ‘2025년 국제 마약수사 컨퍼런스(International Conference On Narcotics, ICON)’를 연다.

경찰청은 2010년부터 매년 해외 각국 수사기관과 마약범죄 정보 공유·공조수사를 위한 컨퍼런스를 열고 있다. 특히 지난해 컨퍼런스에서는 한국 경찰청 주도로 아태 지역 15개국과 아세아나폴이 참여하는 ‘아시아 마약범죄 대응 실무협의체(ANCRA)’를 발족하기도 했다.

올해로 13회째인 ‘국제 마약수사 컨퍼런스’에는 씨뜨라꾼 웨라디 태국 마약통제청 외사국장을 포함한 미국·프랑스·필리핀 등 27개국의 대표단과 데이비드 카운터 인터폴 조직·신흥범죄국장을 비롯한 인터폴·아세아나폴, 유엔마약범죄사무소·국제마약통제위원회 등 4개 국제기구 관계자가 참석한다. 국내에서는 식품의약품안전처·대검찰청·해양경찰청·관세청 4개 기관 관계자가 참석해 국내외 전문가 총 130여명이 초국경 마약범죄 척결을 위한 논의를 펼친다.

우선 참석자들은 급변하는 마약범죄 수사환경에 대응하기 위해 ‘마약범죄 수사의 현주소와 미래’를 주제로 ▷암호화 메신저 등을 기반으로 한 비대면 마약 유통 수사 사례 ▷마약거래 자금세탁 추적 및 불법 수익 환수 전략 ▷첨단기술이 이끄는 마약 수사의 미래 등을 논의한다. 참석 국가 간 양자 회담도 마련돼 있어 마약 수사를 실질적으로 지원할 수 있는 국제공조 방안이 논의될 전망이다.

경찰청은 이번 컨퍼런스에서 마약류 밀수입 범죄 대응 방법도 함께 구상할 계획이다. 지난해 출범한 ‘아시아 마약범죄 대응 실무협의체’의 제2차 정례 회의에서는 아태지역의 합동 마약 단속 작전을 논의한다. 한국에 유통되는 마약 상당량이 동남아시아 지역에서 밀수입되는 만큼 합동단속을 통해 마약류가 반입되기 전 선제적으로 차단할 방침이다.

아울러 경찰청은 지난 6월 30일부터 7월 11일까지 스리랑카에서 진행된 인터폴 작전 ‘라이언피시-마약(LIONFISH-MAYAG) Ⅲ’의 결과 회의도 진행한다. 이는 합성마약 유통을 단속하기 위한 초국경 작전으로, 한국 경찰청을 비롯해 중국·필리핀·멕시코 등 18개국이 참여한 합성마약 유통 단속 작전이다.

특히 12일간의 작전 동안 18개국에서 386명의 마약사범을 검거하고 9조1975억원 상당의 합성마약을 압수하는 데 성공했다. 경찰청은 이번 회의에서 작전 결과를 재확인하고 개선 필요 사항을 점검해 인터폴 협력을 통한 국제 마약범죄 조직 공조수사 역량을 키울 방침이다.

박우현 경찰청 형사국장 직무대리는 개회사에서 “젊은 세대가 마약에 빠지는 문제가 심각한 사회적 현안으로 떠오르는 상황에서 다양한 국가와 기관이 힘을 합쳐 경험을 공유하고 협력체계를 강화해야 한다”고 말했다. 데이비드 카운터 인터폴 조직·신흥범죄국장은 축사에서 “마약류 유통 사범들이 가장 두려워하는 것은 수사기관이 모여 경험을 공유하고 함께 협력하는 것”이라며 “초국경 문제에 초국경 대응이 필요하다”고 했다.