15일 최종현학술원·한국고등교육재단·크래프톤 공동주최 강연 뇌·컴퓨터 인터페이스의 현재와 미래 조망 치료 넘어 인간 능력 확장 목표 “머스크, ‘미래는 저절로 오지 않는다’고 늘 강조”

[헤럴드경제=고은결 기자] “앞으로 3~4년 내, 건강한 일반인도 뇌 인터페이스 이식을 고민할 전환점이 찾아올 것이다.”

서동진 박사는 지난 15일 서울 강남구 한국고등교육재단 빌딩에서 열린 최종현학술원·한국고등교육재단·크래프톤 공동 주최 강연에서 뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI) 기술의 현황과 미래 비전을 공유했다.

서 박사는 테슬라 최고경영자인 일론 머스크와 뉴럴링크를 공동 창업한 과학자로, 뉴럴링크는 이름 그대로 ‘신경(Neural)’과 ‘연결(Link)’을 결합해 인간의 뇌에 칩을 심어 신호를 수집·분석하고 이를 디지털 신호로 변환해 기계와 직접 연결하는 기술 개발에 나서고 있다. 신경 질환 환자의 회복을 넘어, 인간 능력의 확장과 새로운 차원의 경험을 목표로 한다.

서 박사는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술이 ▷신경 손상 환자의 재활 지원 ▷인공지능과 결합한 학습·기억 능력 강화 ▷궁극적으로는 뇌의 전 영역을 연결하는 ‘전뇌 인터페이스(Whole Brain Interface)’ 구축을 목표로 삼아, 단순한 치료를 넘어 인간의 능력을 확장하는 단계로 나아갈 수 있다고 내다봤다.

서 박사는 이번 강연에서 뉴럴링크의 최신 임상 사례를 공개, 사고나 질환으로 운동 능력을 잃은 환자들이 생각만으로 컴퓨터와 기기를 제어하는 장면을 소개했다. 서 박사는 “임상 참여자들이 하루에 7시간 40분 동안 이 장치를 사용하고 있으며, 일부는 일주일에 100시간 이상 활용할 정도로 삶의 필수 도구로 자리 잡았다”며 “단순한 재활을 넘어 환자의 사회 복귀와 자아 실현을 가능케 하고 있다”고 강조했다.

뉴럴링크가 선보인 ‘전극 실’은 머리카락 굵기의 20분의 1에 불과하며, 뇌 운동피질에 삽입돼 뉴런의 미세한 신호를 정밀하게 수집한다. 이 신호는 무선으로 전송·압축돼 알고리즘이 해석하고, 사용자의 ‘움직임 의도’를 실시간으로 디지털 입력으로 변환한다. 이 과정은 마치 뇌 속에 마이크를 설치해 뉴런의 대화를 직접 듣는 것과 유사하다. 서 박사는 “기존 의학적 보조장치와 달리, 뉴럴링크는 뇌의 본래 신호를 읽고 확장하는 단계로 진화하고 있다”고 설명했다.

뉴럴링크는 내달부터 언어 장애 환자가 목소리를 되찾는 임상시험을 시작한다. 또 ‘블라인드사이트’ 프로젝트를 통해 시각을 잃은 환자에게 전극 자극으로 시각을 복원하는 연구도 추진 중이다.

서 박사는 “우리의 목적은 인간의 고통을 줄이는 것이지만, 동시에 인간 경험의 확장을 열어갈 것”이라며 “휴대폰이 인간의 창의성을 확장했듯, 뇌 인터페이스 기술이 새로운 상상력을 불러올 것”이라고 말했다.

한편, 그는 머스크와 함께한 창업 과정과 기업 문화도 소개했다. 서 박사는 “머스크는 ‘미래는 저절로 오지 않는다. 시급성을 가지고 만들어야 한다’는 철학을 늘 강조한다”며 “뉴럴링크 역시 빠른 피드백과 반복을 통해 나아가고 있다”고 전했다. 또한 그는 “아이디어의 출처는 중요하지 않다. 인턴이 제안한 것이라도 채택된다”고 소개했다.