- 도, 광역자치단체 중 유일하게 수상…문화정책 성과 인정받아

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 지난 15일 한국문화가치연구협회가 주최한 ‘2025 한국문화가치대상’에서 최우수상을 받으며 지역 문화정책의 선두 주자로 자리매김했다.

한국문화가치대상은 특색 있는 지역 문화사업을 발굴·실행해 지역민의 문화 향유 기회 및 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체와 문화재단에 수여된다.

도는 올해 광역자치단체 가운데 유일하게 최우수상 수상의 영예를 안았다.

이번 평가에서 도는 ▷충남창작스튜디오 및 서울전시장 운영 ▷백제문화단지 운영 ▷힘쎈충남 걷쥬 ▷이스포츠 및 게임산업 메카 조성 ▷1시군 1품축제 ▷임산부 및 유아동 동반가족 우선 입장 제도 등 민선 8기 공약과 역점과제 중심으로 여러 문화정책을 추진한 성과를 인정받았다.

도는 앞으로도 충남미술관 및 예술의 전당 등 도립문화체육시설 건립, 백제한옥단지 조성, 2025∼2026 충남 방문의 해 성공 등을 통해 도민에게 더 많은 문화적 혜택을 제공할 수 있도록 노력할 방침이다.

충남도 조일교 문화체육관광국장은 “이번 수상은 충남이 추진해 온 문화정책의 성과를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “앞으로도 도민이 피부로 느낄 수 있는 다양한 문화사업을 발굴·추진해 도민 삶의 질을 한층 높이고 우리 도의 문화정책을 국가적 모범사례로 발전시킬 것”이라고 말했다.