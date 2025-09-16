19일창동역 상점가에서 ‘2025 수재맥주 축제 창맥 페스티벌’ 개최... 전국 유명 수제 맥주 공장 참여... 창동역 상점가만의 메뉴도 선봬...축제 열기 더할 공연도 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 오는 9월 19일 오후 1시 창동역 상점가(창동역 1번출구 일대)에서 ‘2025 수제맥주 축제 창맥페스티벌’을 개최한다.

본 축제는 창동역 상점가만의 로컬브랜드를 구축하고 상권 활성화를 도모하기 위해 기획됐다.

지난해 첫 개최에서 많은 인파를 불러 모으며, 창동역 상점가만의 대표 축제로 자리매김하고 있다.

올해도 버블케미스트, 아리랑브로리 등 전국 유명 수제 맥주 공장(브루어리) 5개소가 참여해 다양한 수제맥주를 선보인다.

맥주와 곁들일 수 있는 창동역 상점가만의 메뉴도 소개한다. 상점가에서 2만 원 이상 구매 후 영수증을 운영본부로 제출하면 수제맥주 1잔을 무료로 제공한다.

축제의 열기를 더할 공연도 준비돼 있다. 케이-팝(K-POP) 댄스부터 디제이(DJ) 퍼포먼스까지 풍성한 무대가 펼쳐진다. 공연은 오후 7시부터 10시까지 이어진다.

오언석 도봉구청장은 “창맥페스티벌이 지역 상권과 주민, 방문객을 잇는 축제가 되길 바란다”며 “많이들 찾아 주셔서 창동역 상점가가 자랑하는 로컬 콘텐츠를 맛보고 즐기시길 바란다”고 말했다.