“문재인 전 대통령, 권한 없는 불법 통치” “대통령 아니었음 확인해달라”며 소송 각하·기각으로 패소…판결 확정

[헤럴드경제=안세연 기자] 박근혜 전 대통령 지지자가 문재인 전 대통령을 상대로 “대통령이 아니었다”며 “불법 통치로 정신적 손해를 입었으므로 위자료 6000만원을 달라”며 소송을 냈으나 패소했다.

16일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사23단독 김동석 판사는 A씨가 문 전 대통령을 상대로 낸 위자료 소송에서 A씨 측 패소로 판결했다. 소송 비용도 A씨가 모두 부담하도록 했다.

재판 과정에서 A씨는 “박근혜 전 대통령에 대한 탄핵은 당연 무효”라며 “따라서 그 후에 이뤄진 대통령 선거 역시 무효이므로 문재인 전 대통령은 대한민국의 대통령이 아니었다”는 주장을 펼쳤다.

이어 “그럼에도 문 전 대통령이 5년 동안 대통령 행세를 했다”며 “권한 없는 불법 통치로 인해 정신적 손해를 입었으므로 문 전 대통령은 본인에게 위자료 6000만원을 지급할 의무가 있다”고 주장했다.

A씨는 이 사건을 변호사를 선임하지 않고 나홀로 소송으로 진행했다.

문 전 대통령은 A씨가 낸 소장을 받았지만 아무런 대응을 하지 않았다. 답변서를 제출하지 않았고, 변론기일에도 출석하지 않았다.

그러자 A씨는 “문 전 대통령이 자백한 것”이라며 승소 판결을 내려달라고 했다. 하지만 법원은 A씨의 주장을 받아들이지 않았다.

법원은 “박 전 대통령에 대한 탄핵이 당연무효인지, 문 전 대통령의 대통령직 수행이 불법행위인지 여부는 ‘구체적 사실’이 아니라 ‘법률적 평가’에 관한 사항”이라며 “자백의 대상이라고 볼 수 없다”고 밝혔다.

대법원 판례에 따르면 자백의 대상은 구체적인 사실에 한정된다. 법률적 판단, 평가, 법률관계 자체에 대한 진술은 자백의 대상이 되지 않는다.

재판부는 “A씨가 낸 소송 자체가 부적법하다”고 판시했다.

법원은 “확인 소송에서 말하는 확인의 대상은 현재의 권리·법률관계”라며 “A씨의 청구는 대상 적격을 갖추지 못하고 있을 뿐 아니라 현재 A씨의 권리에 현존하는 불안을 제거함에 따라 확인 판결을 받는 게 적절한 수단이라고 보이지도 않는다”며 “확인의 이익을 인정할 수 없다”고 설명했다.

이어 위자료 청구 부분에 대해서도 기각했다. 재판부는 “A씨가 제출한 증거만으로 문 전 대통령의 대통령직 수행 자체 등이 불법행위라고 보기 어렵다”며 “다른 전제에 선 A씨의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유가 없다”고 판결했다.

이 판결은 현재 확정됐다. 1심 판결에 대해 A씨가 항소하지 않았다.