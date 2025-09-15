[헤럴드경제=김성훈 기자] 대만의 15∼24세 여성의 절반 가량이 장래에 아이를 낳지 않겠다는 생각을 하고 있는 것으로 조사됐다.

대만 위생복리부(보건복지부 격)가 이달 초 공개한 ‘여성의 생활 상황 조사’ 설문(지난해 조사)에 따르면, 15∼64세 노동연령 여성 중 아이를 낳지 않겠다는 비율은 2019년 19.2%에서 지난해 26.6%로 7.4%포인트(p) 증가한 것으로 나타났다.

이 같은 답변은 나이가 적을수록 많았다. 15∼24세는 2019년 31.3%에서 지난해 45.9%로 14.6%p나 늘어났다. 또 25∼34세는 같은 기간 27.3%에서 37.4%로 10.1%p 증가했다.

이밖에 35∼44세 여성은 18.1%에서 25.9%로, 45∼54세 여성은 14.6%에서 21.2%로, 55∼64세 여성은 8.6%에서 12%로 각각 증가했다.

출산을 하지 않겠다고 마음 먹은 이유로는 ‘경제적 부담이 너무 커서’(60.3%)가 가장 많았고, ‘아이 때문에 기존의 삶을 바꾸고 싶지 않아서’(49.4%), ‘아이의 교육과 미래의 발전에 대한 걱정 때문에’(34.3%), ‘아이 돌보는 시간이 부족할까 걱정돼서’(24.7%) 등이 꼽혔다.

한국에서 문제되고 있는 ‘독박 육아’나 ‘경력 단절’도 원인으로 꼽힌다. 아이가 있는 기혼 여성은 집안일과 육아에 무보수로 매일 평균 4.41시간을 사용해 남성 배우자의 1.72시간에 비해 2.6배나 많은 것으로 나타났다. 또 임신과 양육으로 인한 이직 여성이 복직하기까지는 평균 약 3년 9개월이 걸려 경력 단절에 따른 부담이 큰 것으로 조사됐다.

뤼젠더 위생복리부 정무차장(차관 격)은 “여성의 교육 수준이 향상되고 취업 비율이 늘면서 결혼과 육아의 순위가 보편적으로 뒤로 밀리고 있지만 전통적인 가정 안에서는 여성의 역할에 대한 기대가 변하지 않고 있다”고 지적했다.

앞서 대만 국가발전위원회(NDC)는 최신 인구 추정 보고서에서 지난해 신생아 수는 13만4856명으로 2016년(20만8440명) 이후 9년 연속 감소했고, 2040년 이후에는 10만명 이하로 떨어질 것으로 전망했다.

저출산에 따른 노동력 감소 우려가 커지자 대만 입법원(국회)은 지난 7월 관련법을 개정해 65세인 정년을 연장할 수 있는 법적 근거를 마련하기도 했다.