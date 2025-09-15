휴고상·네뷸러상·세계환상문학상 석권 첫 내한 간담회…“AI로 인한 변화 관심”

[헤럴드경제=김현경 기자] “공상과학소설(SF) 작가의 일은 예측하는 것이 아닙니다. 작가로서 제 목적은 현대의 신화를 만드는 것입니다.”

사상 최초로 휴고상, 네뷸러상, 세계환상문학상 등을 석권한 미국의 SF 거장 켄 리우가 처음으로 한국을 찾았다. MCT페스티벌 국제컨퍼런스에 초청받아 내한한 그는 15일 서울 중구의 한 음식점에서 열린 기자간담회에서 SF 작가의 역할에 대해 이렇게 말했다.

그는 역사와 전기부터 인공지능(AI)과 기술까지 다양한 주제를 SF 환상 문학으로 풀어냈다. 작품에는 인류의 타자로서 동물이나 기계가 등장한다. 이에 관해 작가는 “왜 우리가 인간인가, 무엇이 인간을 만드는 것인가는 인류가 계속 다뤄 왔던 주제다. 인간은 일관성 있는 존재가 아니고 계속 변해 왔다”며 “컴퓨터로 인해 인간이 점점 더 기계적 요소를 신체에 담고 있어 기계뿐 아니라 다른 유기적 요소들도 계속 탐구해 볼 주제”라고 말했다.

1976년 중국 서북부 간쑤성 란저우시에서 태어나 열한 살에 가족과 함께 미국으로 이민한 작가는 소설에서 동북아시아의 역사적 사건이나 이민자들의 삶을 종종 다룬다. 하지만 글을 쓸 때 작가의 개인적 삶이나 경험보다는 상상에 바탕을 두고 쓴다고 한다. 대표작인 ‘종이 동물원’의 경우 좀 더 나은 삶을 위해 선진국의 남성과 결혼하려는 제3세계 여성의 이야기를 접하고 이를 마법사와 연관시킴으로써 탄생했다. 그는 “한 이야기의 일부, 공동체의 일부로 산다는 것이 어떤 의미인지 자주 생각한다”고 설명했다.

하버드대학교 문학부를 졸업하고 마이크로소프트(MS) 프로그래머, 하버드대 로스쿨 출신 변호사를 거쳐 소설가가 된 그는 과학과 기술에 대해 심도 있게 다루면서도 단언하지 않고 중립적 태도를 보인다.

켄 리우는 “작가로서 미래를 예측하려는 것이 아니라, 기계를 상징으로서 다루려 하는 것”이라며 “최초의 SF 작품인 메리 셸리의 ‘프랑켄슈타인’이 오래전 작품이지만 오늘날까지 많이 읽히는 것은 괴물이 상징하는 바가 있기 때문이다. 괴물이 인간의 언어를 읽고 말하는 과정은 현대의 대형언어모델(LLM)을 은유한다고 볼 수도 있다”고 말했다.

이어 “기술을 인간과 구별된 악으로 정의하고 싶지 않다. 인간 본성의 하나의 표현이라 생각한다”면서 “글 쓰는 행위도 일종의 기술이고, AI도 그렇게 다르다고 생각하지 않는다. 인간의 가치관이 기술로 형상화되는 것”이라고 덧붙였다.

SF에 대해선 “사람들에게 의미 있는 이야기를 다루는 신화라 생각한다. 공동의 무의식이며 사람들이 꿈꾸는 장소”라면서 “기술 없이는 인류의 개념을 생각하기 어려운 시대이기 때문에 SF의 인기가 많은 것 같다”고 했다.

AI가 발전하면서 예술 분야도 영향을 받고, 저작권 침해 우려가 제기되고 있지만, 그는 조금 다른 시각에서 바라보고 있다. AI가 사람의 창작물을 표절하는 것은 사실이고, 예술가의 권리를 보장해야 한다는 점에는 공감하지만 장기적인 변화가 작가의 더 큰 관심사다. 그는 “AI의 발전으로 어떤 일이 일어날 것인가, 새로운 매체가 탄생해서 AI가 없었을 때 할 수 없었던 어떤 일들을 할 수 있는가, 인간이 AI를 통해 어떤 꿈을 꿀 수 있게 됐나 생각한다”며 “글을 쓸 때는 AI가 필요하지 않다고 생각한다. AI나 기계의 가능성 자체에 대해 좀 더 생각해 보고 싶다”고 그는 말했다.

책의 미래에 대해서도 확신할 수 없지만 인간이 한 형태의 매체에 집착할 필요는 없다는 게 작가의 견해다. 책이 없어지더라도 의미 있는 다른 대체재를 찾을 것이라는 게 그의 관측이다.

그는 “기술은 개인의 역량을 계속 확장해 나갈 것이다. 역사적으로 볼 때 우리가 가장 힘 있는 세대가 아닐까 싶다. 지식을 많이 습득할 수 있고, 영향력도 가장 큰 시점이다. 이런 경향은 점점 더 커질 것”이라며 “인류 공동의 미래가 어떻게 되든 미래는 타인이 아닌 개개인에 달려 있고 나 자신의 힘이 가장 중요하다”고 전했다.

단편집 ‘종이 동물원’, ‘어딘가 상상도 못 할 곳에, 수많은 순록 떼가’, ‘신들은 죽임당하지 않을 것이다’, ‘은랑전’과 장편소설 ‘제왕의 위엄’, ‘폭풍의 벽’을 낸 켄 리우는 올해 AI 해커를 주인공으로 한 신작 테크노 스릴러 시리즈 ‘All That We See or Seem(우리가 보거나 보는 듯한 모든 것)’를 출간할 예정이다.