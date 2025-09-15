육군 ‘제2회 국방부장관배 국제 저격수 경연대회’ 개최 레전드, 스페셜리스트, 워리어 등 3개 부문…훈련 진행

[헤럴드경제=전현건 기자] 육군은 지난 10일부터 15일까지 국내외 최정예 저격수들이 참가한 가운데 ‘제2회 국방부장관배 국제 저격수 경연대회’를 개최했다고 15일 밝혔다.

올해 대회는 육·해·공군·해병대 등 각 군과 해양경찰, 외국군 등 총 52개 팀 149명이 출전했으며 외국군은 미국, 독일 등 9개국 15개 팀이 참가했다.

대회는 최고의 저격수를 뽑는 ‘레전드’ 부문, 보병·수색·군사경찰 팀만 참여하는 ‘스페셜리스트’ 부문, 병사들이 참여하는 ‘워리어’ 부문 등 3개 부문으로 나뉘어 특수전학교와 특전사 비호여단 훈련장에서 진행됐다.

경연대회 결과 레전드 분야에서 1군단 특공연대 박대운(상사)·김성범(중사)팀이 1위로 선발되는 영광을 안았다.

스페셜리스트 분야는 1위에 2작전사 39사단 권성민(상사)·이시훈(하사)팀이 워리어 분야에서는 1군단 9사단 박형우 상병이 차지했다.

특수전학교에서 실시된 레전드와 스페셜리스트 부문은 800~1000㎜ 임의표적을 타격하는 장애물 자세변환과 장거리 사격, 600ｍ 이내 이동형 로봇 표적을 사격하는 건물 내·외부 사격, 100~600ｍ 거리의 임의표적을 제압하는 주·야간 정밀사격과 헬기 모형 항공사격 등이 진행됐다.

또 10~50ｍ 이내 근거리 전투능력을 확인하기 위한 권총·소총 정밀사격, 회전표적(원형으로 움직이거나 사수를 둘러싼 표적)을 타격해 저격수의 순발력과 속사능력을 평가하는 권총·소총 속사사격 등이 실시됐다.

마지막으로 정찰·공격 드론과 베테랑 특전대원들을 대항군으로 투입, 실전과 같은 긴박감 속에서 대회가 이어졌다.

각 팀은 침투 중 대항군과 조우하였다는 가정하에, 약 10㎞ 떨어진 차후 사격진지를 점령하고 800ｍ이격된 핵심표적을 타격하는 스트레스 상황 사격을 진행했다.

육군은 이번 대회가 외국군은 물론, 육·해·공군·해병대·해양경찰 등 다양한 기관에서 대회에 참가한 만큼 공정한 평가에 초점을 맞추고 대회를 진행했다.

이번 대회는 우리 군 내에 저격수 운영의 ‘붐’을 조성하고 연합·합동 차원의 저격능력과 상호운용성을 제고하기 위해 추진됐다.

레전드 분야에서 우승을 차지한 박대운 1군단 특공연대 저격수는 “앞으로도 적을 압도하는 능력, 태세, 의지가 충만한 세계 최고의 스나이퍼가 되기 위해 최선을 다하겠다”며 소감을 밝혔다.