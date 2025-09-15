캘러웨이 신제품 오퍼스 SP 웨지
[헤럴드경제=조범자 기자] 캘러웨이골프 코리아가 오퍼스(Opus) 시리즈의 새 모델인 ‘오퍼스 SP 웨지’를 공식 출시한다.

오퍼스 SP 웨지는 새롭게 적용된 스핀 포켓 기술을 통해 솔 형태의 변형 없이 헤드 하단의 무게를 줄였다. 무게중심을 기존 오퍼스보다 더 높은 위치에 배치함으로써 낮은 탄도의 샷과 높은 스핀을 동시에 구현할 수 있게 했다. 핀이 까다로운 위치에 있거나 강한 바람 속에서도 컨트롤과 스핀을 유지할 수 있어 쇼트게임의 정교함을 한층 끌어올린다는 설명이다.

새롭게 전면 페이스에 탑재된 ‘스핀젠 2.0’ 기술은 17도 그루브 각도와 크로스 해치 레이저 패턴의 조합으로 임팩트 시 일관된 스핀을 만들어낸다. 또 볼과 페이스 간의 마찰을 극대화해 다양한 어프로치 상황에서도 안정적인 볼 컨트롤을 제공한다.

오퍼스 SP의 깔끔한 헤드 실루엣과 정교한 리딩 엣지, 새롭게 개선된 솔 디자인은 어드레스에서 안정감을 주며, 정밀한 샷 메이킹을 가능하게 한다.

컬러는 크롬과 블랙 두 가지다. 성별과 스윙 스타일에 맞춘 최적의 샤프트 조합을 갖췄다.

남성용 모델은 N.S. Pro 950 NEO(S)와 다이나믹골드 S200(S) 중 선택 가능하고, 여성용 모델은 부드러운 스윙에 적합한 ELDIO 40g(L) 샤프트로 구성된다. 로프트는 남성용이 48도부터 60도까지, 여성용은 50도부터 58도까지 2도 간격으로 출시돼 골퍼의 구질과 탄도에 맞춘 전략적이고 정밀한 웨지 클럽 구성이 가능하다.

