[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트가 프리미엄과 실속을 아우르는 차별화 축산 선물세트로 성과를 거두고 있다. 사전예약이 진행된 8월 18일~9월 8일 축산 선물세트 매출은 전년 추석 사전예약 기간 대비 67.5% 신장했다. 울릉도 칡소 등 희소성을 앞세운 한우 세트부터 신품종으로 구성한 돈육 세트, 극가성비 LA갈비까지 다채로운 구성이 호응을 얻었다.

이마트는 소비 양극화 트렌드에 따라 프리미엄 세트 수요가 증가하고 있는 것에 주목해 조선호텔과 협업해 축산 세트 라인업을 확대하고 있다. 2022년 추석 첫선을 보인 이마트 조선호텔 선물세트는 올해 설 매출이 전년 대비 17% 늘었다. 추석에는 약 30% 늘어날 것으로 전망된다.

특히 이번 추석에는 한우 품종 중에서도 가장 희귀한 것으로 알려진 울릉도 칡소 선물세트 2종을 처음 선보였다. 호랑이처럼 황토색 몸에 검은색 줄무늬가 특징인 칡소는 울릉도에서 현재 약 120마리 내외만 사육된다. 부드러운 육질과 깊고 진한 육향을 자랑한다.

칡소의 희소성에 조선호텔의 프리미엄 이미지를 더한 ‘조선호텔 울릉도 칡소 구이세트’는 50만원대 가격에도 준비 수량이 모두 판매됐다. 이마트는 사전예약 기간 ‘조선호텔 울릉도 칡소 상차림세트’를 행사카드 결제 시 10% 할인한다.

돈육 세트는 처음으로 국산 신품종 흑돼지 3종을 한 번에 구성한 ‘프리미엄 3대 흑돼지 셀렉션(우리흑돈 삼겹살·난축맛돈 돈마호크·버크셔K목심)’을 사전예약가 6만9800원에 선보인다. 대표 품종인 우리흑돈은 이마트가 국립축산과학원과 협업해 내놓은 신품종 흑돼지다. 깊고 진한 육향과 쫄깃한 식감이 특징이다.

지난 설에 서울 남영동 유명 맛집 남영돈과 협업해 첫선을 보인 ‘남영돈 프리미엄 돼지 세트’도 이번 추석 판매를 이어간다. 지난 설에 준비된 1000세트가 완판됐다. 이번 추석에는 물량을 설보다 6배 늘렸다. 행사카드로 결제하면 10% 할인 혜택을 제공한다.

이마트 관계자는 “사전예약 기간 이마트에서 더 합리적인 가격으로 특별한 축산 선물세트를 만나보길 바란다”고 말했다.