외교부 “왕이 중국 외교장관과 첫 회담”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관이 오는 17일 중국 베이징을 방문헤 왕이 중국 외교부 장관과 첫 한중 외교장관회담에 나선다. 조 장관은 이 자리에서 다음달 말 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시진핑 중국 국가주석의 방한을 재차 초청하고, 이재명 정부 한중 관계 개선 등 방안을 모색할 전망이다.

외교부는 15일 공지를 통해 조 장관이 17일부터 18일까지 일정으로 중국을 방문한다고 밝혔다. 조 장관은 새정부 출범 후 처음으로 왕 장관을 만난다.

외교부는 “양측은 이번 회담에서 내달 경주 APEC 정상회의 계기 시진핑 중국 국가주석 방한 및 한중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 위한 다양한 방안에 대해 논의할 것”이라고 설명했다.

중국은 내년 APEC 정상회의 개최국으로, 다음 개최국 정상이 이번 개최국에 방문하는 관례에 따라 시 주석의 경주 방문 가능성은 높은 상황이다. 조 장관은 시 주석 방문의 의의를 강조하며 초청 의사를 전달할 것으로 보인다.

또한 우리 정부는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한 가능성에도 관심을 기울이고 있다. 한국에서 개최되는 다자외교 무대에서 미국과 중국 정상 간의 만남이 성사될 경우, 행사의 국제적 위상이 한층 높아질 뿐만 아니라 미중 간 의미 있는 대화가 이뤄질 수 있다는 기대감도 커지고 있다.

한중 간 한반도 정세와 관련한 논의도 빠질 수 없다. 이달 초 중국 전승절 80주년 기념 열병식에 김정은 북한 국무위원장이 전격적으로 참석하고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 북·중·러 3국이 한 자리에 모이면서 한반도 정세의 변화가 감지되고 있다. 양측은 최근 북한의 군사 활동과 대외 행보에 대한 평가를 공유하고, 한반도 평화와 안정 유지 방안에 대해 협력할 수 있는 여지를 모색할 것으로 예상된다. 또한 북핵 문제를 비롯한 안보 현안에 대해 중국의 역할과 책임을 강조하며, 국제사회와의 공조 필요성도 함께 논의될 전망이다.

특히 시 주석과 김 위원장의 회담 결과문에서 중국 측의 ‘비핵화’ 요구가 제외됐는데, 조 장관은 이 부분에 대한 언급도 내놓을지 주목된다. 미북 정상회담 개최 가능성과 관련한 분석과 전망도 논의될 것으로 예상된다.

한편 서해 구조물 문제와 대만해협을 둘러싼 양안 관계 등 양국 간의 민감한 현안이 이번 회담에서 다뤄질지에도 관심이 쏠리고 있다. 서해 구조물과 관련해서는 해양 경계와 군사적 긴장 완화, 어업권 문제 등이 복합적으로 얽혀 있어 양측의 입장 차이를 좁히는 것이 쉽지 않은 상황이다. 이와 함께 최근 대만을 둘러싼 미중 간 긴장이 고조되는 가운데, 미국이 주한미군의 전략적 유연성 확대를 요구하고 있어 이에 대한 중국 측의 반응이 뒤따를 가능성도 제기되고 있다.