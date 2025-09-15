권성동 등 통일교 연루자 영장심사 한학자 총재는 3번 연속 불출석 통일교 측 “17일, 18일에 자진출석”

[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 수사 대상들에 대한 구속 여부가 이번 주중 결정된다.

무속인 ‘건진법사’ 전성배 씨에게 2022년 지방선거 공천을 청탁하고 금품을 건넨 혐의를 받는 박창욱 경북도의원과 대한 구속영장 심사가 15일 열린다. 전씨와 박 도의원을 연결해 준 김모씨에 대한 구속영장 심사도 같은 날 이뤄진다.

전성배 씨 공소장을 보면 브로커 역할을 한 김모씨는 전씨에게 박 도의원의 프로필을 전달하며 “경선 없이 신인 발굴로 챙겨달라”며 단수 공천을 청탁하는 듯한 문자 메시지를 보냈다. 이후 국민의힘 경상북도의회 도의원 후보로 공천이 확정된 박 도의원은 김모씨의 요청에 따라 전씨에게 감사 전화를 하고 현금 1억원과 한우 등 선물을 보낸 의혹을 받는다.

윤석열 정부 출범에 통일교가 연루됐다는 의혹의 핵심 인물인 권성동 국민의힘 의원에 대한 구속영장 심사는 16일 예정돼 있다. 권 의원은 2022년 대통령 선거를 앞두고 통일교 측과 만나 1억원대의 불법 정치자금을 받았다는 혐의를 받는다.

통일교 총재 소환 또 불발

한 총재는 건강 악화를 이유로 15일 예정됐던 특검팀의 소환 요청에 불응했다. 지난 두 차례 조사 일정을 건강상의 이유로 미룬 데 이어 세 번째 연속 응하지 않은 것이다. 한 총재는 14일 오후 언론에 배포한 입장문을 통해 “이달 4일 서울아산병원에서 전극도자절제술 시술 후 현재 회복 중”이라며 “특검팀에 오는 17일 또는 18일 자진출석할 것임을 밝혔다”고 전했다.

한 총재 측 입장과 별개로 특검팀은 체포영장 청구 등 강제수사를 통한 신병 확보도 검토한다. 특검팀 관계자는 “한 총재가 세 차례 출석에 불응한 것으로 간주하고 원칙대로 다음 절차를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 통해 권 의원과 김 여사에게 교단 지원을 청탁하며 고가의 장신구 등을 전달한 혐의를 받는다. 특검팀은 한 총재가 전달한 통일교 현안과 관련한 청탁이 윤 정부에서 일부 실현됐다고 의심하고 있다.

통일교 유착 의혹은 특검팀이 지난달 29일 김 여사를 구속기소 하면서 적용한 세 가지 혐의 중 하나다. 특검팀은 김 여사가 윤석열 정부가 통일교와 협력 관계라는 인식을 공유했다고 판단한다.

특검팀은 “김 여사와 전씨는 ‘윤석열 대통령 당선에 통일교의 도움이 매우 컸으므로 통일교와 서로 도움을 주고받는 상생 관계를 형성해야 한다’는 공통된 인식이 있었다”고 전씨 공소장에 적었다. 김 여사가 윤 전 통일교 세계본부장을 통해 “대선을 도와줘서 고맙다”는 취지의 인사도 건넨 것으로 특검은 파악했다.

한편 김 여사와 통일교의 핵심 연결고리 역할을 했던 전씨의 첫 재판은 오는 23일 열린다. 특검팀은 전씨가 김 여사와 권 의원을 포함 소위 ‘윤핵관’이라고 불리던 유력 정치인들과 친분을 내세워 통일교 측에 교단 현안을 해결해 줄 브로커 역할을 자처한 것으로 보고 있다.