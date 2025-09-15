[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 임수향(35)이 ‘번아웃’을 겪은 후 미니멀 라이프를 실천하고 있는 근황을 밝혔다.

14일 임수향의 유튜브 채널에는 ‘차근차근 정리하기! 옷 정리가 필요해!’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 임수향은 반려견들의 사료를 챙기다가 “제가 지금 인생을 정리하고 있지 않나”라고 운을 뗀 뒤, “지난해 ‘KBS 연기대상’에서 상을 받고 집에 왔는데, 그 때부터 번아웃이 오면서 생각이 많아졌다”고 털어놨다.

이어 “지난해에는 촬영차 남극까지 다녀왔다. 정말 바쁘게 지냈다”면서 “그러다 보니 인생을 조금 더 깔끔하고 단순하게 정리하고 싶다는 마음이 들었다”고 덧붙였다.

‘미니멀 라이프’를 실천 중이라는 임수향은 이 과정에서 자신이 소유했던 억대 슈퍼카도 처분했다고 밝혔다. 최근 청담동 빌라와 람보르기니 슈퍼카를 공개해 화제가 된 그는 “차도 팔았다. 다 바꾸려고 팔았다. 의미 없다”면서 “사실 솔직한 마음은 다 버리고 새로 사고싶다. 사람의 욕심은 끝도 없지 않나”라고 너스레를 떨었다.

앞서 임수향은 지난달 유튜브 영상에서 슈퍼카를 구매한 이유에 대해 “허세였다”며 “차를 탈 일이 거의 없다. 2년 넘게 갖고 있었지만 주행거리는 3600km 정도밖에 되지 않는다”고 고백했다. 그러면서 “조금만 달려도 너무 빠르고, 승차감이 좋지도 않다”고 털어놔 눈길을 끌었다.

1990년생인 임수향은 2009년 영화 ‘4교시 추리영역’으로 데뷔, 2011년 SBS 드라마 ‘신기생뎐’에서 첫 주연을 맡아 주목을 받았고 2018년 JTBC 드라마 ‘내 아이디는 강남미인’으로 큰 인기를 끌었다. 지난해에는 KBS 주말드라마 ‘미녀와 순정남’으로 2024 KBS 연기대상에서 최우수상을 수상했다.

한편 현대인들이 많이 겪는 ‘번아웃’이란 오랜 기간 동안 극심한 스트레스와 과도한 업무, 심리적 부담을 겪으면서 신체적·정신적으로 완전히 탈진해 버리는 상태를 뜻한다.

세계보건기구(WHO)는 2019년 번아웃을 업무로 인한 만성적인 스트레스 상태로 규정하고, 국제질병분류 상 건강 상태에 심각한 영향을 미칠 수 있는 증후군으로 분류했다.

주요 증상으로는 심한 피로와 탈진, 일에 대한 흥미 상실, 자존감 저하, 무력감과 우울감 등이 꼽힌다. 심할 경우 신체적 통증이나 불면증으로도 이어진다.

전문가들은 예방을 위해 ▲업무와 휴식의 균형 ▲충분한 수면 ▲운동과 취미 활동 ▲주변과의 소통이 중요하다고 강조한다. 무엇보다 증상이 심각할 경우 전문 기관에서 상담이나 치료를 받으라고 조언한다.