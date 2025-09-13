[헤럴드경제=함영훈 기자] 하와이안 항공 차기 CEO로 내정된 다이애나 벌켓 라코우(Diana Birkett Rakow) 신임 사장은 13일 인천국제공항에서 열린 인천~시애틀 노선 취항식에서 “한국과 미국간 인적교류는 물론 문화와 새로운 기회도 연결하겠다”고 말했다.

알래스카 에어 그룹의 자회사 하와이안항공은 13일 오후 8시35분 인천발 시애틀행 HA872편 첫 비행을 시작한다.

하와이안항공은 이날 7시 인천국제공항 1터미널 23번 게이트에서 다이애나 라코우 차기 사장, 유수진 한국지사장, 인천공항공사 신동익 허브화전략처장, 최지훈 시애틀을 관할하는 워싱턴주 관광청 한국사무소장, 승객과 승무원, 항공사 임직원 등 200여명등이 참석한 가운데-취항식을 개최했다.

라우코 신임 CEO는 앞서 사장 내정을 받은 직후 “하와이안항공은 진정으로 특별한 항공사다. 지역성과 문화를 깊이 존중하는 뛰어난 임직원들이 주민과 여행객들을 위해 안전한 항공 서비스를 제공하는 것은 물론 화물 운송과 경제 발전에도 기여하는 중요한 사명을 수행해 왔다” 며 “유구한 역사를 지닌 하와이안항공의 중대한 시점에 리더십을 발휘할 기회를 갖게 되어 영광이며, 지난 1년간 회사를 이끌어 온 조 스프래그 CEO의 헌신적인 리더십에도 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어, “알래스카항공과의 결합을 통해 더 많은 혜택과 새로운 기회를 지속 창출하겠다”고 포부를 밝힌 바 있다.