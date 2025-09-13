[헤럴드경제=고승희 기자] 세계를 강타한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 6주째 혼문을 굳건히 지켰다.

12일(현지시간) 발표한 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 따르면 ‘골든’은 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’(Man I Need), 사브리나 카펜터의 ‘티어스’(Tears)를 가볍게 제치고 6번째 1위에 올랐다.

애니메이션 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 한국계 미국인 세 가수인 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡이다.

‘골든’은 오피셜 싱글 차트 톱100에 93위로 처음 진입, 이후 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위에 올랐고 이번 주까지 5주 연속 1위를 차지했다.

뿐만 아니라 영국 오피셜 차트와 함께 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 통산 4주째 1위를 기록하고 있다.

‘골든’을 비롯해 애니메이션 속 헌트릭스의 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈의 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 4위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 7위에 올랐다. 그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)이 24위에 안착했다.

실체가 있는 K-팝 그룹들도 선전 중이다. 트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 35위, 블랙핑크의 ‘뛰어’는 37위, 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(GABRIELA)는 45위, 로제의 ‘아파트’(APT.)는 52위에 머물고 있다.

오피셜 차트 측은 “K-팝은 이번 주 6곡이 상위 40위 안에 들면서 군림(Dominate)하고 있다”고 분석했다.