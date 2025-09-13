“후송 전 사망…군사경찰·인천경찰 함께 경위 조사 예정”

[헤럴드경제=윤호 기자] 인천 대청도 해병부대에서 해병 병장이 머리에 총상을 입고 13일 숨졌다.

해병대사령부는 이날 국방부 출입기자단에 보낸 공지를 통해 “이날 아침 인천시 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 해병 1명이 총기 사고로 사망했다”고 밝혔다.

사고 해병은 이마 부위에 출혈이 발생해 위중한 상태로 발견됐으며, 응급치료 및 후송 준비 중 오전 9시 1분 최종 사망 판정을 받았다고 해병대사령부는 설명했다.

사망자가 스스로 목숨을 끊은 것인지 오발로 인해 사고를 당한 것인지는 아직 확인되지 않았다. 해당 탄이 공포탄인지 실탄인지도 파악 중이다.

해병대사령부 관계자는 “해병대 군사경찰과 인천경찰이 함께 조사할 예정”이라고 말했다.

최근 군에서는 연이어 총기 및 사망 사고가 발생했다. 지난달 23일에는 육군 최전방 감시소초(GP)에서 하사가, 이달 2일에는 3사관학교 대위가 소총으로 스스로 목숨을 끊는 사건이 있었다.

안규백 국방부 장관은 지난 5일 주요 지휘관 회의에서 “장병들의 생명을 귀하게 여겨야 한다”며 밝은 병영 문화 조성과 맞춤형 자살예방 대책 등 제도적 방안을 시행해 사고 예방에 최선을 다하라고 지시했다.

하지만 사흘 만인 8일, 경기도 고양시 소재 육군 모 통신부대 소속 중사가 독신자 숙소에서 부대 내 괴롭힘을 당했다는 유서를 남기고 숨진 데 이어 이날 또 총기 사망 사고가 발생했다.