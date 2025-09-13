[헤럴드경제=윤호 기자] 주말인 13일 전국 대부분 지역에서 오후까지 강하고 많은 비가 내리겠다. 수도권은 오후에, 그 밖의 전국 대부분 지역은 밤부터 비가 대부분 그치겠다.

이날 예상 강수량은 서울·경기·강원·전남 30∼80㎜, 인천·경기 북서부 5∼40㎜, 전북 50∼100㎜ 등이다. 충청권과 제주에는 내일까지 각각 50∼100, 20∼60㎜의 비가 내리겠다.

짧은 시간에 강한 강수로 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근에 주의해야겠다.

이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 20.6도, 인천 20.4도, 수원 20.7도, 춘천 19.5도, 강릉 20.7도, 청주 23.5도, 대전 22.2도, 전주 24.7도, 광주 24.4도, 제주 28.8도, 대구 22.6도, 부산 26.6도, 울산 22.9도, 창원 25.2도 등이다.

낮 최고기온은 23∼31도로 예보됐다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.5∼3.5m, 서해 1.0∼3.5m로 예상된다.

지난밤 강원 강릉에는 비가 86.9㎜(용강동 기준) 내렸다. 강릉 사천면과 연곡면은 오전 8시까지 강수량이 110.6㎜와 107.0㎜로 100㎜ 넘게 비가 내린 것으로 집계됐다.

다만 해갈에는 턱없이 부족한 상황인 것으로 알려졌다. 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율은 오전 8시 기준 11.8%로(평년 71.4%) 전날보다 0.3%포인트 오르는 데 그쳤다.