의리와 인연을 소중히 여기는 양기대 전 국회의원, 그에겐 항상 운명을 같이할 동지들이 많다 “필요있을때 써먹고 성공하면 버리는 벌레 정치인 아니다” 양기대와 제갈공명 뭉쳤다

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]양기대 전 국회의원이 11일 ”든든한 동생들과 정겨운 시간을 보냈다”고 자신의 페북에 올렸다. 든든한 동생들은 모두 정치전문가들로 공덕에서 만났다. 양기대 전 국희의원이 경기도지사로 출마하면 최고의 능력을 발휘하고 일합(一合)을 겨눌 수 있는 보석이다.

​양 전의원은 “오른쪽에 있는 동생은 기자 출신으로 국회에서 저와 함께했던 박상현 수석 보좌관이고, 가운데 동생은 이재명 대선 캠프에서 방송 토론과 홍보를 담당했던 최원명 비서관으로 저와 인연이 깊습니다”고 했다.

​그는 “정치 현장에서 잔뼈가 굵은 두 동생을 만나 공감하고, 배우고, 때로는 따끔하게 혼나기도 했습니다. 특히 어제는 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견에 대해 진지하게 한참을 이야기했습니다. 저희의 점수는요? 손가락 모양이 그 답입니다”고 했다.

​이어 “여러분도 함께 점수를 매겨주시겠습니까?”라고 덧붙였다.

한편 박상현 전 수석보좌관은 자신의 페북을 통해 “언론계 선배이자 저를 다시 국회로 끌고 가신(?) 양기대 선배와 소셜미디어 정치전문가 최원명 후배와 공덕에서 한 잔 풍덩! ”했다고 올렸다.

그는 “지난해 총선 경선에서 패배했음에도 깨끗이 승복하고 다시 정치적 활로를 모색하는 동네 형 같은 기대 선배!”라고 애정을 감추지 않았다.

그러면서 “관광 불모지 광명시를 전국 100대 관광도시로 키우고 이케아 유치, 중앙대광명병원 유치라는 굵직한 성과를 낸 양 선배는 진짜 개척자! 영원한 동지애로 끝까지 함께 합니다. 이재명 대통령과 정부의 성공도 함께 기원”이라고 했다.