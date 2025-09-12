의리와 인연을 소중히 여기는 양기대 전 국회의원, 그에겐 항상 운명을 같이할 동지들이 많다
“필요있을때 써먹고 성공하면 버리는 벌레 정치인 아니다”
양기대와 제갈공명 뭉쳤다
[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]양기대 전 국회의원이 11일 ”든든한 동생들과 정겨운 시간을 보냈다”고 자신의 페북에 올렸다. 든든한 동생들은 모두 정치전문가들로 공덕에서 만났다. 양기대 전 국희의원이 경기도지사로 출마하면 최고의 능력을 발휘하고 일합(一合)을 겨눌 수 있는 보석이다.
양 전의원은 “오른쪽에 있는 동생은 기자 출신으로 국회에서 저와 함께했던 박상현 수석 보좌관이고, 가운데 동생은 이재명 대선 캠프에서 방송 토론과 홍보를 담당했던 최원명 비서관으로 저와 인연이 깊습니다”고 했다.
그는 “정치 현장에서 잔뼈가 굵은 두 동생을 만나 공감하고, 배우고, 때로는 따끔하게 혼나기도 했습니다. 특히 어제는 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견에 대해 진지하게 한참을 이야기했습니다. 저희의 점수는요? 손가락 모양이 그 답입니다”고 했다.
이어 “여러분도 함께 점수를 매겨주시겠습니까?”라고 덧붙였다.
한편 박상현 전 수석보좌관은 자신의 페북을 통해 “언론계 선배이자 저를 다시 국회로 끌고 가신(?) 양기대 선배와 소셜미디어 정치전문가 최원명 후배와 공덕에서 한 잔 풍덩! ”했다고 올렸다.
그는 “지난해 총선 경선에서 패배했음에도 깨끗이 승복하고 다시 정치적 활로를 모색하는 동네 형 같은 기대 선배!”라고 애정을 감추지 않았다.
그러면서 “관광 불모지 광명시를 전국 100대 관광도시로 키우고 이케아 유치, 중앙대광명병원 유치라는 굵직한 성과를 낸 양 선배는 진짜 개척자! 영원한 동지애로 끝까지 함께 합니다. 이재명 대통령과 정부의 성공도 함께 기원”이라고 했다.
