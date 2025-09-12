국회·정부·지자체·손보협회 민관 200여명 참여 페달오조작 방지 장치 보급 업무협약도 체결

[헤럴드경제=박성준 기자] 고령 운전자 교통사고를 줄이기 위한 민관 합동 ‘교통안전 비전제로 범국민 추진단’이 충남 서산에서 공식 출범했다. 추진단은 교통사고 사망자 절반 감축을 목표로 고령자 대상 안전장치 보급과 교통안전 인식 개선 캠페인 등을 본격화할 방침이다.

국회 교통안전포럼은 12일 오후 충남 서산시 베니키아호텔에서 ‘교통안전 비전제로 범국민 추진단’(대전·충남 지역) 발대식을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 포럼 공동대표인 성일종 국민의힘 의원과 엄정희 국토교통부 교통물류실장, 이완섭 서산시장, 조동식 서산시의회 의장, 황정인 서산경찰서장, 이병래 손해보험협회장, 민승기 한국교통안전공단 이사 등 정부·지자체·관계기관 관계자 200여명이 참석했다.

참석자들은 교통사고 사망자 수를 절반으로 줄이겠다는 ‘비전제로’ 목표에 뜻을 모으고, 고령 운전자의 사고를 막기 위한 페달오조작 방지장치 장착 지원 사업 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약에는 국회 교통안전포럼, 서산시, 서산경찰서, 손해보험협회, 교통안전공단이 참여했다.

페달오조작 방지장치는 차량 속도가 15km/h 이하일 때 급가속을 막는 기능을 포함해, 저속·고RPM 상황에서의 사고를 사전에 차단할 수 있는 장비다. 특히 고령 운전자의 사고 중 상당수가 이 같은 ‘페달 혼동’으로 발생하고 있는 만큼, 사고 예방 효과가 클 것으로 기대된다.

업무협약에 따라 ▷서산시는 대상자 안내 등 행정지원 ▷서산경찰서는 대상자 모집과 적격여부 확인 ▷손보협회는 예산지원·제도화 추진 ▷교통안전공단은 효과 분석·연구 개발을 담당한다. 국회 교통안전포럼은 전체 사업을 총괄하고, 제도화를 위한 입법 추진도 병행할 계획이다.

성일종 의원은 ”교통안전 대한민국을 만들기 위해 주요 과제를 흔들림 없이 추진할 것“이라며 ”비전제로 추진단이 실질적인 교통사고 감소에 이바지할 수 있도록 민·관이 힘을 모아달라“고 당부했다. 이완섭 서산시장은 ”이번 사업이 고령자 교통사고 예방과 안전한 운전 환경 조성에 큰 도움이 되길 기대한다“며 ”시민 생명을 지키는 교통안전 정책을 계속 발굴하겠다“고 말했다.

이병래 손해보험협회장은 “지역 교통안전이 실질적으로 개선될 수 있도록 협회 차원에서도 적극 뒷받침하겠다”고 전했다.