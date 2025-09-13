환경부, 제4차 배출권 할당계획 공청회 정부안 설명회에서 구체 수치 공개 예정 발전 부문 유상할당 비율 50%까지 상향 탄소 다배출 업종 물론 제조업 전반 부담 에경연 “산업용 전기료 연간 2.5조 늘 것” “산업 현실 반영 할당량·예비분 설정해야”

[헤럴드경제=고은결 기자] 정부가 탄소배출권 유상할당 비율(돈을 주고 구매하는 배출권 비율) 확대한다는 방침이 가운데, 산업계의 반발이 거세지고 있다. 정부는 배출권 가격을 끌어올려 기업들의 온실가스 감축 투자를 유도한다는 구상이지만, 기업들은 유상할당 비율이 높아지면 부담이 급증하고 수출 경쟁력이 약화될 것이라고 우려한다. 특히 철강·석유화학 등 탄소 다배출 업종은 가뜩이나 중국발 공급과잉으로 고전하는 가운데, 배출권 구매 비용까지 더해지면 치명타를 입게 될 전망이다. 더군다나 이들 업종의 비용 증가가 제품 가격으로 전가되면 다른 산업 전반의 원가 경쟁력도 떨어질 수 있다.

발전 부문 유상할당 40%까지 단계적 확대

지난 12일 환경부는 서울 동작구 전문회관에서 ‘제4차 계획기간(2026~2030) 배출권 할당계획(안)’을 위한 공청회를 열고, 발전 부문 유상할당 비율을 현행 10%에서 2030년까지 단계적으로 50%로 높인다고 발표했다. 다만 연도별 세부 상향 수치는 공개하지 않았다. 발전 외 부문은 10%에서 15%로 상향하는 안이 제시됐다. 탄소누출업종과 학교 등 특례업종은 현재와 같은 무상할당을 유지할 방침이다.

환경부는 이번 공청회 이후에도 각계 의견을 수렴해 이달 말 정부안 설명회를 열고, 이날 공개되지 않은 배출허용총량과 시장안정화 예비분 규모 등을 함께 발표할 계획이다. 이후 할당위원회와 국무회의 심의를 거쳐 연내 최종안을 확정한다.

배출권 가격 이어 전기료 상승 불보듯

아직 구체적인 배출허용총량과 예비분 규모가 공개되지 않은 가운데, 산업계는 총량의 급격한 축소와 예비분 확대 급증을 우려하고 있다. 업계는 이런 경우 기업에 돌아가는 사전할당량이 줄어 전반적인 배출권 가격과 전기요금이 크게 오를 것으로 보고 있다.

예비분이 과도하게 설정되거나 특정 부문에 불리하게 배분될 경우 실질적인 감축보다는 비용 전가 효과만 커질 수 있다는 지적도 나온다. 한 업계 관계자는 “현실적인 여건은 충분히 고려하지 않은 채 제도만 강화하면 결국 기업들이 배출권 비용만 부담하게 된다”고 말했다.

아울러 산업계는 이번 4차 계획이 이전 기간보다 강화되면 에너지 다소비 업종과 제조업 전반의 경쟁력 약화가 불가피하다고 주장한다. 발전 부문의 유상할당 비율이 높아지면 전기요금 인상 압박이 커져, 탄소 다배출 기업이 아니더라도 수익성이 떨어질 수 있다는 우려도 제기된다.

발전업계의 경우, 국내 전력 공급에서 여전히 화력발전 비중이 높아 단기간에 온실가스 배출을 줄이기 어렵다. 이에 유상할당 비율이 높아질수록 추가 비용이 불가피, 발전 단가 인상 압박으로 이어질 수 있다. 이번 공청회에 참석한 박성제 한국남동발전 부장은 “유상할당 확대 계획 시뮬레이션 결과 2026년부터 2030년까지 발전업계의 배출권 부족량은 3800만톤으로, 이는 전날(11일) 배출권 종가인 1만650원을 적용하면 총 4조원 규모”라며 “비용이 상승하면 발전공기업들의 재무구조가 악화하고 재생에너지 전환 투자 여력이 줄어든다”고 호소했다.

배출권 가격 3만원 되면 산업용 전기료 年 2.5조 인상

에너지경제연구소는 지난 4월 발표한 보고서에서 발전 부문 유상할당 비율이 50%로 확대되고 배출권 가격이 3만원까지 오르면 산업용 전기요금은 연간 2조5000억원가량 늘어날 수 있는 것으로 추정했다. 한 기업 관계자는 “경기 침체와 지정학적 불확실성이 겹치는 상황에서 배출권 비용과 전기요금까지 더해지면 생존 자체가 위협받는다”며 “정책 취지에는 공감하지만 산업계 현실을 충분히 반영해 합리적인 할당량과 적정 수준의 예비분을 설정해야 한다”고 말했다.

전문가들은 단계적 상향과 보완책 마련이 필요하다고 조언한다. 이시형 대한상공회의소 과장은 “발전 부문 유상할당이 급증하면 전기요금에 영향을 많이 줄 수밖에 없다”며 “유럽은 유상할당 100%를 적용하면서 전기요금 상향에 대해 산업과 가정에 보조금을 지급한다. 우리도 미리 전기요금 인상에 대한 대비책을 마련해야 한다”고 말했다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 가격 정상화 필요성에는 공감하면서도 “2026년에 15%, 2027년 20%, 2028년 30%, 2029년 40%, 2030년 50% 등 단계적으로 올려 기업이 적응할 시간을 벌어줘야 한다”고 제안했다.