[헤럴드경제=김보영 기자] 대구 수성못에서 숨진 채 발견된 육군 대위의 사망 사건을 둘러싸고, 고인이 생전에 부대 내에서 괴롭힘을 당해왔다는 정황이 잇따라 확인되고 있다.

12일 뉴스1에 따르면, 경북경찰청에 따르면 경찰은 지난 9일 오후 대구 수성구 수성못 상화동산 인근에서 육군3사관학교 소속 A 대위(32)가 총상을 입고 숨진 채 발견된 사건을 군사경찰로부터 넘겨받아 수사하고 있다.

사망 현장에서는 A 대위가 남긴 유서가 발견됐다. 메모에는 자신을 괴롭혔다고 지목한 상급자와 동료 등 10여 명의 이름이 담겼으며, 이들의 조문을 거부한다는 뜻도 적혀 있었다. 다만 이들이 언제 어떤 방식으로 괴롭혔는지에 대한 구체적인 내용은 포함돼 있지 않은 것으로 알려졌다.

A대위는 유서 외에도 생전 부대 생활에서 겪은 일들을 따로 메모로 남겼고, 부대 관계자 10여 명이 전화로 폭언한 정황을 담은 녹취 파일도 녹음한 것으로 파악됐다. 이에 따라 사망 직후 빈소를 찾은 3사관학교장 등 일부 간부는 유족의 반대로 조문하지 못하고 발길을 돌린 것으로 전해졌다.

유족은 당초 수사 상황을 지켜보겠다는 입장이었으나, 이후 고인이 남긴 기록을 근거로 상급자와 동료 등 10여 명을 군 수사기관에 고소했다. 현재 이 고소장은 군사경찰을 거쳐 경찰에 이첩된 상태다.

유서에 실명이 거론되면서 10여 명에 대한 소환 조사는 불가피할 전망이다. 다만 당사자인 A 대위가 세상을 떠난 만큼 사실관계 확인에는 한계가 따를 것으로 보인다.

경찰 관계자는 “군 당국으로부터 관련 자료를 넘겨받아 조만간 유서에 언급된 인물들을 불러 조사할 예정”이라며 “억울함이 남지 않도록 철저히 진상을 규명하겠다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.