[헤럴드경제=박세정 기자] “149만6000원→69만1000원”

애플 신작 ‘아이폰17’이 12일부터 국내 사전예약을 시작한 가운데, 삼성이 ‘갤럭시S25 엣지’ 모델의 가격을 확 낮추고 맞불을 놨다.

‘갤S25 엣지’는 삼성 S시리즈 중 가장 얇은 모델이다. 아이폰17 역시 얇은 두께를 핵심 사양으로 내세우고 있어, 두 경쟁 모델의 자존심 싸움이 치열해질 것으로 보인다.

통신업계에 따르면 LG유플러스는 이달 초 ‘갤S25 엣지’ 256GB, 512GB 모델의 이통사 지원금을 70만원까지 확대했다. 유통망 지원금(10만5000원)까지 더하면 80만원 이상 가격이 낮아진다.

이에 따라 출고가 149만6000원인 256GB 모델의 실제 구매 가격은 69만1000원까지 떨어졌다. 512GB 모델 역시 163만9000원에서 83만4000원으로 구매 가격이 떨어졌다. 단통법(단말기유통구조개선법) 폐지로 지원금 상한금이 사라진 만큼, 유통 현장별로 이보다 더 낮은 가격대로 구매하는 것도 가능할 것으로 보인다.

아이폰17의 가격 출발선이 높아져, 상대적으로 갤S25 엣지의 가격 경쟁력이 높아질 것이라는 목소리도 있다. 실제 아이폰17은 미국에선 일부 모델의 가격이 100달러 가량 인상됐다.

국내 출고가는 가장 기본 가격이 125만원에서 128만7000원으로 약 4만원 가량 올랐다. 128GB 모델이 없어지고 256GB 제품이 기본 용량이 되면서 시작 가격이 높아졌다. 용량이 다소 적더라도 가격이 조금이라도 낮은 제품을 선호했던 소비자들에게는 선택지가 좁아졌다.

두 제품 모두 얇은 ‘두께’를 핵심 경쟁력으로 내세운 만큼 치열한 정면 승부도 예고됐다.

아이폰17 시리즈 중 역대 가장 얇은 ‘아이폰 에어’는 두께가 5.6㎜다. 전작인 아이폰16 시리즈 플러스 모델의 7.8㎜보다 2㎜ 이상 얇아졌다. 경쟁 제품인 ‘갤S25 엣지’의 두께(5.8㎜) 보다도 얇다.

반면, 무게는 ‘갤S25 엣지’가 163ｇ으로 더 가볍다. 애플이 아이폰 에어의 무게를 공식적으로 밝히지는 않았으나 165g으로 알려졌다.

한편, 한국도 아이폰17의 1차 출시국에 포함됐다. 12일 사전예약을 시작으로 정식 출시는 오는 19일이다.