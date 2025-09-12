군민·관광객 어우러진 ‘독서의 달’…10개 도서관에서 행사

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 ‘독서의 달’ 9월을 맞아 관내 10개 도서관에서 다채로운 독서문화 행사를 마련했다.

책과 함께 울진을 찾는 발길이 늘며, 군민과 관광객 모두가 문화로 어우러지는 장이 열리고 있다.

이번 행사는 북울진도서관, 경상북도교육청 울진도서관, 울진남부도서관 등 3개 공공도서관과, △흥부 △울진 △근남 △매화 △기성 △평해 △온정 작은도서관 등 7개 작은도서관이 각각 특색 있는 프로그램으로 참여한다.

울진도서관은 가족 독서 모습을 사진으로 남기는 ‘책읽다 패밀리’와 작가 북토크, 그림책 원화 전시를 준비했고, 울진도서관은 즉석사진 촬영 행사 ‘도서관에서 찰칵!’, 그림책 원화 전시와 주말 작가 강연으로 방문객을 맞이한다.

울진남부도서관은 ‘가을에 도서관 투어 어텀?(스탬프 투어)’과 함께 작가와의 만남, 클래식 음악회 등 문화 행사를 곁들인다.

읍·면 단위 작은 도서관들도 저마다 색다른 아이디어로 눈길을 끈다.

흥부 작은도서관은 ‘책 속 인물 그리기’, 기성 작은 도서관은 직업 관련 책을 포장해 제목을 가린 ‘블라인드북’으로 호응을 얻고 있다.

온정면은 완독 챌린지, 평해읍은 한줄 리뷰와 책 이름 N행시, 매화면은 독서 퀴즈로 참여를 유도한다.

올해 1월 동해선 철도 개통으로 교통 오지라는 꼬리표를 뗀 울진은 문화·관광 중심지로 도약하고 있다.

울진역을 포함한 7개 역 개통으로 기차 여행객이 늘면서 도서관은 ‘여행의 새로운 목적지’로 자리매김 중이다.

울진군은 농어촌버스 무료 운행, 관광택시 지원 등 교통 편의정책도 병행하며 도서관 접근성을 높이고 있다. ‘기차 타고 도서관 가는 길’은 이제 울진의 새로운 문화 트렌드로 떠오르고 있다.

손병복 울진군수는 “자연과 관광뿐 아니라 책과 문화가 살아 있는 도시로 울진이 기억되길 바란다”며 “도서관을 지역 문화의 거점으로 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.