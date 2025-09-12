[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 청년들의 다양한 삶과 고민을 생생하게 담은 웹드라마를 12일 공개한다고 밝혔다.

이번 웹드라마는 용인청년LAB을 배경으로, 서로 다른 이유로 LAB에 모인 청년들이 각자의 이야기를 나누며 공감하고 함께 성장하는 과정을 보여준다.

특히 출연 배우 전원을 용인시 내 청년 배우로 모집했다. 실제 용인시에 거주하는 청년들이 직접 출연해 현실감 있는 이야기를 전달한다.

출연자 4명을 모집하는 데 64명이 지원해 16:1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 1차 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 4명이 선발됐다.

웹드라마는 ▷취업 준비에 고민하는 청년 ▷배우의 꿈을 향해 도전하는 청년 ▷직장 생활 속 균형과 방향을 고민하는 직장인 청년 ▷결혼을 앞두고 새로운 삶을 준비하는 청년 등 다양한 상황에 놓인 네 명의 이야기를 중심으로 전개된다. 누구나 공감할 수 있는 현실적 고민을 담담하게 보여주며 다양한 청춘의 모습을 그려냈다.

시는 청년 문제에 대한 공감대를 넓히고 청년 정책에 대한 관심을 높이기 위해 지역의 청년 지원 거점 공간인 용인청년LAB을 알리는 웹드라마를 제작했다.

제작된 웹드라마는 용인청년포털 ‘청년e랑’과 공식 유튜브 채널 ‘용튜버 YTB’에서 누구나 자유롭게 시청할 수 있다.

이상일 시장은 “청년들이 끼와 재능을 발휘할 수 있도록 다양한 기회를 제공하고자 한다”며 “이번 웹드라마가 청년들의 현실을 이해하고 공감하는 계기가 되기를 바라며, 앞으로도 청년들이 용인에서 다양한 경험과 도전을 통해 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.