출하액 30억 원 규모…전년 대비 20%↑, 농가 소득 안정 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 지난 11일 영주농산물유통센터(센터장 윤성준)에서 농협 경북광역연합사업단 주최로 열린 이마트 추석 특판 연계 데일리 사과 상차식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에서는 영주사 과를 실은 25t 랩핑 차량 8대가 본관 마당을 출발했으며, 총 200t(약 10억 원 상당) 규모의 물량이 전국 이마트 매장에 공급된다.

이번 특판을 통해 추석 연휴 기간 영주사와의 예상 판매액은 약 30억 원으로, 지난해(25억 원) 대비 20% 증가한 수치다.

시는 이번 출하가 대형 유통망을 통한 안정적 판로 확보로 이어져, 지역 사과 농가 500여 곳에 직접적인 소득 증대 효과를 가져올 것으로 기대한다.

윤성준 센터장은 “영주농산물유통센터가 경북 사과 판로 확대의 핵심 거점으로 자리매김하고 있다”며 “추석 특판을 계기로 영주사과의 브랜드 가치를 높이고, 농가 소득 안정과 지역경제 활력에 이바지하겠다”고 말했다.