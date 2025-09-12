하이메 아욘·사일로랩과 협업 ‘미술관 품은 아파트단지’ 구현

롯데건설은 ‘청담 르엘’에 롯데문화재단과 협업해 스페인 작가 ‘하이메 아욘(Jaime Hayon)’과 미디어아트 그룹 ‘사일로랩(SILO Lab)’의 작품을 설치하고, 13일부터 15일까지 진행되는 입주자 사전점검에서 공개한다고 12일 밝혔다.

롯데건설은 이번 미술작품을 통해 드러내지 않는 자연스러운 고급스러움을 의미하는 ‘사일런트 럭셔리(Silent Luxury)’ 콘셉트와 안목이 담긴 디테일, 문화를 담은 공간 등의 가치를 실현하는 것이 목표라고 설명했다.

청담르엘 중앙광장에는 하이메 아욘의 ‘하이 러브(High Love·사진)’가 설치됐다. 하이메 아욘은 세계적 아티스트이자 디자이너로, 런던 디자인 뮤지엄, 뉴욕 아트앤디자인뮤지엄 등에서 다수의 전시를 진행했다.

루이비통, 프리츠 한센 등 글로벌 브랜드와도 협업해왔다. 미디어아티스트 그룹 사일로랩의 작품인 ‘잔별(Stardust)’도 선보인다. 우주 속에 쏟아지는 별을 모티브로 한 ‘라이팅 인스톨레이션(Lighting Installation)’ 작품이다. 작품이 반사될 수 있도록 ‘리플렉션 가든(Reflection Garden)’ 내 ‘미러 폰드(mirror pond)’ 위에 작품을 설치함으로써 시각적 효과를 극대화했다.

롯데건설 관계자는 “‘라이프타임 밸류 크리에이터(Lifetime Value Creator)’라는 롯데의 비전처럼 아파트가 건축물을 넘어 일생에 걸쳐 다채로운 가치를 선사하기 위해 다양한 시도를 진행하고 있다”며 “앞으로도 입주민들이 일상에서 만나는 예술을 통한 고객의 풍요로운 삶, 나아가 고품격 주거 브랜드 가치를 추구할 계획”이라고 말했다. 신혜원 기자