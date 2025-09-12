“내란재판부는 입법사항…국회가 사법부 제재할 수 있다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 12일 “우리는 생사고락을 함께한 전우이자 동지”라고 강조했다. 이른바 3대 특검법 개정안을 수정하기로 했던 여야 합의를 뒤집는 과정에서 김병기 원내대표와의 갈등이 드러난 상황을 진화하기 위한 취지로 해석된다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “어제 3대 특검법 개정안이 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다”라며 “특검의 수사 기간을 연장하고 수사 대상과 인력을 증원하는 주된 내용은 법사위 원안대로 유지됐다”고 운을 뗐다.

정 대표는 “다만 위헌 소지가 지적된 부분에 대해선 의총에서 검토한 바, 자체적으로 관련 내용을 덜어내기로 했다”며 “공연한 시빗거리로 갑론을박하며 세월을 보내기보다는 진상 규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련이라는 3대 특검의 본질에 집중하기로 한 것”이라고 강조했다.

그는 “함께 지혜를 모아주시고 당 방침에 협조해 주신 의원들께 감사하다. 당장 우여곡절이 많은 것처럼 보여도 역사는 하나의 큰 물줄기로 흘러간다”라며 “지난해 12·3 내란 때 우리는 목숨을 걸고 국회 담장을 넘어 비상계엄을 해제했고, 국민들의 응원에 힘 입어 윤석열을 탄핵했고, 전국 곳곳에서 윤석열을 파면하라는 국민의 뜻이 하늘에 닿아 헌법재판소에서 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다는 역사적 판결을 이끌어냈다”고 언급했다.

정 대표는 “역사는 직진하진 않지만 결코 후퇴하진 않는다는 민주주의의 힘을 보라. 정권이 교체되고 이재명 정부가 출범했지만 내란과의 전쟁 아직 끝나지 않았다”며 “내란종식을 위해 우리가 해야 할 일이 있고 가야 할 길은 멀다”고 했다.

이어 “윤석열 정권 3년 동안의 국정 농단은 3대 특검으로 반민주, 반헌법, 부정·비리, 부정부패에 대한 응당한 처벌을 해야 한다”며 “김건희 특검으로 주가조작, 공천 개입, 매관매직 국정 농단의 진상을 낱낱이 밝혀내고 모든 죗값을 물어야 한다”고 목소리를 높였다.

정 대표는 “이재명 대통령도 어제 내란이라는 것은 나라의 근본에 관한 것이어서 쉽게 무마되거나 덮어지거나 적당히 타협할 수 있는 요소가 못 된다고 강조했다”며 “우리 안의 작은 차이가 상대방의 차이보다 크겠나”라고 강조했다.

그는 “우린 생사고락을 함께 한 전우이자 동지”라며 “당정대가 윈팀 원보이스로 완전한 내란종식과 이재명 정부 성공을 위해 함께 뛰자”고 말했다.

정 대표는 내란특별재판부 설치 추진을 언급하며 발언을 이어갔다. 그는 “사법부도 헌법을, 국민 민주주의를 뛰어넘는 행태를 보인다면 결국 국회에서 입법을 통해 그것을 제재할 수 있다”며 “내란전담재판부는 국회 입법 사항”이라고 강조했다.

정 대표는 “어제 이 대통령도 내란전담재판부는 입법 사항이다, 사법부에서 법을 만들지는 않지 않느냐는 취지로 말씀을 하셨다”며 “(사법부는) 마치 사법부가 입법권이 있는 것처럼 착각하진 않고 있는지 생각해 봐야 한다. 내란과의 전쟁은 끝나지 않았다”고 했다.