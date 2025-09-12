배경훈 장관, 해커 IMSI 외 다른 정보 가지고 있을 것 추정 불법 초소형 기지국에 1만9000여명 노출 KT “유심 교체, 위약금 면제 전향적 검토”

[헤럴드경제=박세정·권제인 기자] 무단 소액 결제 피해가 발생한 KT에서 5561명 고객의 유심 정보가 유출된 가운데, 추가 고객 정보가 빠져나갔을 가능성에 정부가 촉각을 곤두세우고 있다.

전문가들은 유출된 가입자식별정보(IMSI) 만으로는 소액 결제가 이뤄지기 어렵다는 분석을 내놓고 있다. 배경훈 과학기술정보통신부 장관 역시 해커가 IMSI 외에 가입자의 다른 정보를 보유하고 있는 것으로 추정된다고 밝혀, 향후 조사 결과에 관심이 집중된다.

▶불법 초소형 기지국 1만9000여 명 노출…5561명 정보 유출= 배경훈 장관은 지난 11일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 “IMSI 정보만 빠진 게 아니라 이름 생년월일 전화번호 정보를 범인이 가지고 있는 것 아니냐”는 노종면 더불어민주당 의원의 질문에 “그렇게 추정된다”고 언급했다.

정부 역시, 추가 정보 유출 가능성을 열어두고 조사에 나서고 있음을 시사한 대목이다. 배 장관은 “사실 지금 조사 방향을 잡는 데도 어려움을 겪고 있다”며 “조사를 통해 원인을 빠르게 잡아가겠다”고 덧붙였다. 과기정통부는 민관합동조사단을 꾸려 KT 무단 소액 결제 사태에 대해 면밀한 조사를 진행 중이다.

현재까지 KT가 밝힌 고객 유출 정보는 5561명의 IMSI 정보다. KT 자체 조사 결과 불법 초소형 기지국 2곳이 발견됐으며, 이 곳에 신호를 수신한 적 있는 1만9000여 명을 확인했다. 이 중 5561명은 불법 초소형 기지국에 개인정보에 해당하는 IMSI를 보낸 것으로 나타났다. IMSI 정보가 유출된 5561명에는 무단 소액결제 피해자로 KT가 집계한 278명이 포함된다. KT는 추가 정보 유출 가능성에 대해선 경찰 수사를 통해 밝혀질 것이라고 밝혔다.

구재영 KT 네트워크기술본부장은 지난 11일 기자설명회에서 “모든 소액결제에서 이름, 생년월일을 입력해야 하는데 해당 정보는 초소형 기지국에서 유출될 수 없는 정보”라며 “경찰 수사를 통해 유출 경위가 밝혀지게 될 것”이라고 설명했다.

▶어떤 수법 썼나?…KT, 피해 100% 보상= ‘유령 기지국’을 설치한 사상 초유의 정보 탈취 ‘수법’이 어떻게 가능했는지, 의구심도 커지고 있다.

이번 범행에 사용된 것은 ‘펨토셀’이라고 불리는 초소형 기지국이다. 반경 10m 통신을 제공하며 주로 가정이나 소규모 사무실용으로 쓰인다. 데이터 통신량 분산이나 음영지역 해소 목적으로 사용된다.

범죄에 사용된 불법 초소형 기지국은 기존 KT망에서 사용됐던 장비였을 것으로 추정된다. 구재영 본부장은 “초소형 기지국을 불법적으로 취득해 개조하거나, 특정 시스템을 활용해 초소형 기지국 일부를 떼서 옮겼을 것으로 추정하고 있다”며 “KT망에 연동된 점으로 미뤄볼 때 기존에 연동된 적 있었던 장비였을 것으로 추정한다”고 언급했다.

소액 결제로 고객들의 경제적 피해까지 발생할 우려가 있는 만큼, KT는 보상안을 통해 고객 피해를 100% 보상하겠다는 입장이다.

우선 IMSI 정보가 유출된 5561명뿐만 아니라, 불법 초소형 기지국에 노출된 1만9000여 명에 대해서 유심 교체를 진행한다. KT는 보유한 USIM 수량이 100만개 이상으로, 충분한 교체 물량을 보유 중이라고 강조했다.

김영걸 KT 서비스로덕트본부장은 “1만9000여명에 대해서는 문자로 안내할 예정이고, KT 매장에 가면 즉시 확인할 수 있다”며 “가까운 KT 매장을 방문해 교체할 수 있고, 고객센터나 KT닷컴을 통해 택배 배송을 신청할 수도 있다”고 설명했다.

이미 발생한 소액 결제 건은 9월말 납부 시점에 돈이 빠져나가지 않도록 조치할 예정이다. 또 통신사 이동을 원하는 고객에 대해선 위약금 면제를 전향적으로 검토할 계획이다.

김영섭 KT 대표는 “소액결제 피해 사고로 크나큰 불안과 심려를 끼쳐 드린 점 사과드린다”며 “현재까지 상황을 철저히 점검해 반성하고 고객 여러분에게 안심할 수 있도록 통신사로서 의무와 역할 다하겠다”고 말했다.