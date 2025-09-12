몽골 10·12호점서 맘스피자 판매 시작 연내 7개점까지 맘스피자 숍인숍 도입

[헤럴드경제=강승연 기자] 맘스터치가 일본에 이어 몽골에도 숍앤숍 형태로 ‘맘스피자’를 진출시켰다고 12일 밝혔다. 향후 QSR(퀵 서비스 레스토랑) 플랫폼으로 해외 입지를 강화한다는 구상이다.

맘스터치는 몽골 울란바토르 중심부에 위치한 MF(마스터 프랜차이즈) 10호점과 12호점에서 ‘맘스피자’ 숍앤숍 판매를 시작했다. 맘스피자 해외 진출은 지난 2월 일본에 이어 두 번째다.

맘스터치는 몽골에서 버거와 피자를 함께 파는 숍앤숍 매장을 연내 7개점까지 늘릴 계획이다. 기존 점포들을 숍앤숍 형태로 새단장하고, 신규 점포는 버거·치킨·피자를 모두 판매하는 QSR 플랫폼형 매장으로 출점한다.

현지 반응도 긍정적이다. 지난 5월 몽골에서 6일간 소비자 1038명을 대상으로 진행한 설문에서 싸이피자, 와우미트피자 등 시그니처 메뉴 7종에 대해 90%가 넘는 고객들이 만족한다고 답변했다.

맘스터치는 지난 2023년 몽골 현지 기업과 MF 계약을 맺고 몽골 시장에 정식 진출한 후 도심 지역을 중심으로 매장을 공격적으로 늘리고 있다. 지난 6월 12호점 출점에 이어 연내 15호점까지 매장을 출점할 예정이다.

몽골은 인구의 60% 이상이 34세 미만의 젊은 층으로 한류와 K-푸드에 대한 인지도와 호감이 높다. 특히 4인 가족 단위 외식이 활발한 시장으로, 14인치 이상 대형사이즈 피자에 대한 선호도가 높다.

몽골에서 판매되는 맘스피자 메뉴는 한국 본사 제품 소스를 직접 수입, 제조해 국내와 동일한 수준의 맛을 유지하고 있다. 맘스터치는 현지 식문화에 맞춰 육류 토핑을 강화하며 ‘K-프리미엄 피자’로 포지셔닝을 강화한다는 방침이다.

맘스터치 관계자는 “이번 몽골시장 내 피자 론칭은 QSR 플랫폼 매장 운영에 대한 현지 파트너사의 적극적인 요청과 소비자 잠재수요가 맞물려 이루어진 결정”이라며 “해외시장에서도 경쟁력 있는 토종 K-QSR 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.