[헤럴드경제=강승연 기자] KGC인삼공사는 정관장 모델 박보검과 함께 진행한 일일 점장 모델행사를 성황리에 마쳤다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 지난 11일 오전 서울 중구 소공동에 소재한 롯데백화점 본점 정관장 매장에서 추첨을 통해 선발된 50여명의 고객들과 함께 진행됐다.

박보검은 이날 직접 고객들을 맞이하고 정관장 제품과 박보검 굿즈로 구성된 특별한 선물을 전했다. 특히 박보검은 바쁜 일정에도 정관장 제품으로 체력을 관리한다며 브랜드에 대한 애정을 드러냈다.

박보검은 “많은 분들이 정관장을 통해 바르고 건강한 가치(正)를 경험하시고, 다가오는 추석에도 다정하고 정다운 마음(情)을 나누시길 바란다”고 소감을 밝혔다.

정관장은 이벤트 현장에 ‘보검점 미니 팝업’을 선보이며 포토존, 럭키드로우 등 다양한 체험 프로그램도 진행했다. 당일 현장 구매 고객 100명 한정으로 박보검의 손글씨가 담긴 특별굿즈도 증정했다.

박보검은 지난 5일 정관장 마스터브랜드 광고를 시작으로 본격적인 모델 활동에 나서고 있다.

KGC인삼공사 관계자는 “다가오는 추석에도 박보검과 함께 정관장만의 특별한 가치를 전하고, 다양한 마케팅을 통해 소비자 접점을 더욱 넓혀 나가겠다”고 말했다.