[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 일교차가 10도 이상 벌어지는 환절기가 이어지면서, 감기 환자가 속속 등장하고 있는 가운데 다이소의 이른바 ‘꿀템’이 주목받고 있다. 감기 기운이 사라지고 피부까지 좋아졌다는 후기가 잇따르고 있다.

11일 엑스(X·옛 트위터)에는 “다이소 ‘알코올 스왑’으로 휴대폰을 매일 닦기 시작한 뒤부터 감기 기운이 사라졌다”는 한 소비자의 후기가 확산했다. 환절기 건강 관리 꿀템이라는 주장이다.

이 글의 작성자 A씨는 “요즘 환절기라 면역력이 낮아지고 엄청 힘들었는데 ‘알코올 스왑’이 큰 도움이 됐다”며 “매일 주변을 소독하니 심지어 피부까지 좋아졌다”고 주장했다.

해당 게시글은 불과 사흘만에 조회수 300만회를 돌파하며 온라인에서 화제가 됐다.

해당 글에 누리꾼들은 “가격도 착하고 진짜 좋다. 다이소에서 보이면 바로 사라”, “위생 관리가 생각보다 효과가 크다”, “피부까지 좋아졌다니 놀랍다” 등의 반응을 보였다.

다이소의 ‘알코올 스왑’은 일종의 소독용 알코올 솜이다. 100매 개별 포장 제품으로, 곡물 발효 에탄올 83%가 함유돼 있다. 일회용 제품으로 대장균·황색포도상구균·살모넬라균 등 주요 유해 세균에 대한 99.9% 살균 효과를 인증받았다.

그렇다면, 알코올 스왑으로 휴대폰 등의 위생을 관리하는 행위가 감기 예방에 진짜 좋은 영향을 미치는 걸까.

애리조나대의 한 연구에 따르면, 스마트폰 표면에서 검출된 세균수는 화장실 변기의 10배에 달했다. 이 때문에 알코올 스왑으로 휴대폰을 닦으면 표면의 바이러스나 세균을 줄여 간접 전파 위험을 낮출 수 있다.

전문가들은 “알코올 스왑으로 휴대폰 등 생활용품을 소독하는 습관은 독감·호흡기 질환 예방에 실질적 효과가 있다”고 말한다.

다만, 다이소 제품 뿐만 아니라 타사의 알코올 스왑 제품도 마찬가지의 효과를 얻을 수 있다.