[헤럴드경제=김광우 기자] “담배보다 나쁠 줄은 몰랐다”

역대급 폭염이 잦아들고, 가을이 찾아오며 미뤄온 야외 활동을 계획하는 이들도 다수다. 하지만 방해꾼이 등장했다. 점차 늘어나는 ‘가을 모기’.

모기의 습격을 막기 위해 ‘모기 퇴치제’는 필수. 그중에서도 불을 붙여 연기를 만드는 연소형 ‘모기향’은 보편적으로 사용된다. 싸고 간편하다는 이유에서다.

문제는 연소형 모기향이 다른 제품들에 비해 최대 60배가량 많은 탄소배출량을 기록하며, 환경에 유독 나쁜 영향을 준다는 것.

심지어 연소 과정에서 사람의 건강에도 무시할 수 없는 영향을 끼친다. 모기향 1개가 담배 56개비에 달하는 유해물질을 내뿜는다는 분석도 나왔다.

헤럴드경제가 기후테크 기업 오후두시랩에 의뢰해 같은 사용 시간에 따르면 모기 퇴치제 3종(스프레이형·전기액상형·연소형)의 탄소배출량을 비교한 결과, 연소형 모기향이 내뿜는 탄소량이 여타 제품에 비해 최대 60배에 달하는 것으로 나타났다.

분석은 제품의 평균 지속 시간과 적정사용량을 토대로 계산됐다. 연소형 모기향을 1시간 사용하는 데 따른 탄소배출량은 67.8g으로 집계됐다. 반면, 스프레이형의 경우 1.16g으로 58배가량 차이가 벌어졌다. 전기액상형의 탄소배출량 또한 3.78g으로 연소형의 18분의1 수준에 그쳤다.

연소형 모기향의 경우 모기를 쫓을 수 있는 화합성분과 나뭇가루(목분)를 결합해 만든다. 특히 나뭇가루를 태우는 과정에서 탄소 성분이 공기 중에 배출된다. 직접적으로 연기가 발생하며, 탄소배출량이 압도적으로 높게 측정되는 것.

반면 액상전기형 모기향의 경우, 전기열로 약 성분을 휘발시키는 구조. 이에 추가적인 탄소 연소가 발생하지 않는다. 전기 사용에 따른 탄소 배출은 있으나, 사용량이 많지 않은 수준이다. 스프레이형의 경우 일부 가스가 연소해 탄소를 만들지만, 그 양이 미미하다.

단순 사용을 넘어, 생산과 폐기 과정을 고려해도, 연소형 모기향의 탄소배출량은 적지 않다. 제품 전 주기에서 전기액상형 모기향은 1700g의 탄소를 배출해, 연소형(406g), 스프레이형(291g) 등에 비해 높은 수치를 기록했다. 하지만 이는 사용 빈도를 고려하지 않은 결과다.

전기액상형은 고장이 없다면, 액상을 교체해 가며 지속적으로 사용할 수 있다. 하지만 연소형은 1회 사용이 끝이다. 스프레이형 또한 사용 습관에 따라 최대 250회까지 사용할 수 있다. 연소형 모기향이 장기적으로 다른 제품들에 비해 더 큰 탄소배출량을 나타낼 수밖에 없는 셈.

연소형 모기향의 단점은 이 뿐만 아니다. 가장 큰 문제는 사용 과정에서 직접적으로 인체에 유해한 성분이 유입된다는 거다. 실제 모기향을 연소할 때는 미세먼지와 함께 폼알데하이드와 같은 발암물질, 그리고 각종 화합물이 발생해 공기 중으로 방출된다.

대구가톨릭대 산업보건학과 양원호 교수팀이 모기향 연소실험을 진행한 결과, ‘알레트린’ 성분이 포함된 모기향 1개에서 담배 2~22개비에 달하는 폼알데하이드가 방출된 것으로 나타났다. 미세먼지의 경우 담배 41~56개비를 태울 때 발생하는 양이 측정됐다.

양 교수는 “일반적인 방보다 규모가 작은 밀폐형 공간에서 최악의 상황을 가정하고 실험한 결과지만 모기향에서 흡연보다 더 많은 유해공기 오염물질이 배출될 수도 있다”며 “다른 방충제를 사용하거나 환기를 동시에 시켜야 한다”고 설명했다.

실제 지난 2023년 유럽연합(EU)는 연소형 모기향 대부분에 포함된 ‘알레트린’ 원료에 대해 사용 금지 결정을 내린 바 있다. 연기로 배출된 알레트린이 햇빛을 만날 경우, DNA나 염색체까지 손상을 유발할 수 있다는 판단에서다.

우리나라 환경부 또한 당시 알레트린을 포함한 살생물물질에 대한 안전성을 시험했다. 다만 유럽연합과 달리 큰 문제가 없다는 결론을 내렸다. 이에 여전히 해당 성분이 포함된 모기향 등 살충제가 유통되고 있다.

이수연 오후두시랩 연구원은 “탄소배출량은 물론, 미세먼지 등 유해물질 등 단점을 고려했을 때 연소형 모기향 사용을 주의해야 하는 것은 사실”이라며 “가을철 야외 활동 시에는 빛을 통해 모기를 채집하거나, 찌는(훈증) 방식의 대체 제품을 사용하면 가족들과 지구의 건강을 동시에 챙길 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 오후두시랩은 기업, 제품, 도시, 개인의 탄소 배출량을 측정하고 관리하는 통합 플랫폼 그린플로(Greenflow)를 운영하고 있다. 이를 이용해 제품 생산·유통 등 경제활동 과정에서 배출되는 탄소량을 측정할 수 있다.

