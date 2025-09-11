인천시·인천관광공사, 중국 관광시장 공략 나서

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]중국 단체관광객의 무비자 입국이 시행됨에 따라 인천에 중국 관관광들이 대거 몰릴지 주목된다.

이에 따라 인천광역시와 인천관광공사는 중국 개별·단체 관광객 유치를 선점하기 위한 본격적인 행보에 나섰다.

시와 관광공사는 오는 29일부터 중국 단체관광객의 무비자 입국 시행을 앞두고 12일부터 15일까지 중국 웨이하이에서 ‘인천관광 설명회’를 개최한다.

시와 관광공사는 13일 인천관광 마케팅 주력도시인 웨이하이에서 약 7000명의 현지 소비자를 대상으로 의료·뷰티 체험, 푸드 체험존 등 다양한 행사 프로그램을 운영한다.

14일에는 웨이하이~인천항을 잇는 한·중 카페리 최초 노선 선상에서 ‘인천관광 설명회’를 개최하고 현지 여행사와 선사 등에게 카페리 활성화를 통한 단체관광객 유치 방안을 홍보한다.

15일 하선 후 단체관광 상품을 공동 개발하고 중국 단체관광객 무비자 입국 시행 이전부터 인기 관광지와 INK 콘서트 등 K-컬처 콘텐츠를 홍보해 관광객 유치에 총력을 기울인다.

또 중국 비자 면제 정책 첫날인 29일에는 중국 선사의 월드크루즈가 인천에 기항하는 첫 사례가 시행된다.

중국 선사 톈진동방국제크루즈의 7만7000t급 ‘드림호’는 인천에 머물다가 돌아가는 5일간의 일정으로 운항한다. 이 배의 승객과 승무원 정원은 각각 2270명과 600명이다.

정부는 당일부터 내년 6월 30일까지 15일 범위에서 중국 단체관광객의 무비자 입국을 허용하기로 했다.

한편 중국의 방한 관광객 수는 2025년 7월 기준 312만8000여 명으로, 전체 외래 관광객의 29.6%를 차지하며 1위를 기록하고 있다.